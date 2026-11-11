/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/போதை ஒழிப்புக்கு வாகன யாத்திரை
UPDATED : நவ 10, 2026 09:57 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:54 AM
அ நிறம் | அளவு
உடுமலை: உடுமலை பிரம்மா குமாரிகள் இயக்கத்தின் சார்பில், ‘போதையில்லா தமிழகம்’, என்ற விழிப்புணர்வு யாத்திரை துவக்க விழா நேற்று உடுமலையில் நடந்தது.
பிரம்மா குமாரிகள் இயக்கத்தின் கிளைநிலைய பொறுப்பாளர் மீனா வரவேற்றார். உடுமலை டி.எஸ்.பி., தையல்நாயகி துவக்கி வைத்தார். தீயணைப்பு துறை அலுவலர் லட்சுமணன், விவேகானந்தா பள்ளி தாளாளர் மூர்த்தி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
‘போதை இல்லாத தமிழகம்’, விழிப்புணர்வு யாத்திரை வாகனம் வரும் 14ம் தேதி வரை காலை, 9.00 மணி முதல் இரவு, 7.00 மணி வரை நிர்ணயிக்கப்பட்ட வழித்தடங்கள் வழியாக செல்லும்.
போதை பழக்கத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள், அவற்றில் இருந்து விடுபட்டு வாழ்வது உள்ளிட்ட விழிப்புணர்வு இவ்வாகத்தின் வாயிலாக ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது.