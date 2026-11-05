மருதமலையில் சூரசம்ஹார விழாவன்று வாகனங்களுக்கு அனுமதியில்லை
மருதமலையில் சூரசம்ஹார விழாவன்று வாகனங்களுக்கு அனுமதியில்லை
ADDED : நவ 04, 2026 08:04 PM
மருதமலை: மருதமலையில் வரும் 10ம் தேதி முதல் கந்த சஷ்டி விழா துவங்குகிறது. இவ்விழாவின், முக்கிய நிகழ்வுகளாக, 15ம் தேதி, சூரசம்ஹாரமும், 16ம் தேதி திருக்கல்யாண உற்சவமும் நடக்கிறது. பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு வசதிகள் செய்வது தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் இன்று (நவ.,4) கோயில் அலுவலகத்தில் நடந்தது.
ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை துணை கமிஷனர் விமலா தலைமை வகித்தார். ஆர்.எஸ்.புரம் சரக உதவி கமிஷனர் செல்லதுரை முன்னிலை வகித்தார்.
பாதுகாப்பு பணிகளில் போலீசாரை அமர்த்துதல், உணவு, குடிநீர், மருத்துவ வசதி ஏற்படுத்துதல் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க, நவ.15,16ம் தேதிகளில், மலைமேல் இரு சக்கர வாகனம் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் செல்ல தடை விதிப்பது, பாரதியார் பல்கலைக்கு சொந்தமான இடத்தில், தற்காலிகமாக பார்க்கிங் வசதி ஏற்படுத்துவது என முடிவு செய்யப்பட்டது.
இதில், வடவள்ளி இன்ஸ்பெக்டர் ஜெகநாதன், வனத்துறையினர் மற்றும் கோயில் நிர்வாகத்தினர் கலந்து கொண்டனர்.