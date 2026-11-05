காரமடை சாலையில் வாகனங்கள் சறுக்கல்

UPDATED : நவ 02, 2026 03:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:54 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் காரமடை சாலையில் உள்ள , ஜல்லிக்கற்களுடன் கூடிய மணலில், வாகனங்கள் சறுக்கி விழுந்து விபத்துக்கு உள்ளாகின்றன.
மேட்டுப்பாளையம், காரமடை ஆகிய பகுதிகளில், கடந்த ஒரு வாரமாக மழை பெய்து வருகிறது. மழை வெள்ளத்தில் மண்ணுடன் சேர்ந்து, மணல், ஜல்லிக்கற்களும் சாலையில் அடித்து வந்துள்ளன. காரமடையில் இருந்து மேட்டுப்பாளையம் வரை, தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நான்குக்கு மேற்பட்ட இடங்களில், சாலையில் பாதி அளவுக்கு மேல், நீண்ட தூரத்திற்கு ஜல்லிக்கற்களுடன் கூடிய மணல், மண் படிந்துள்ளன.
இவ்வழியாக வரும் வாகனங்கள் மணல் மற்றும் ஜல்லிக்கற்களில் சறுக்கல் ஏற்படுகிறது. இரவில் இவ்வழியாக இருசக்கர வாகனங்களில் வேகமாக வருபவர்கள், சறுக்கி விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனர். எனவே தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறை நிர்வாகம், மேட்டுப்பாளையம் காரமடை சாலையில் உள்ள மண், மணல், ஜல்லிகளை அகற்ற வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.