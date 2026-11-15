வெள்ளலூர் பயோ காஸ் திட்டத்துக்கு மா.க.வா. அனுமதியே பெறவில்லை: ஆர்.டி.ஐ. கேள்விக்கு அதிர்ச்சி பதில்
வெள்ளலூர் பயோ காஸ் திட்டத்துக்கு மா.க.வா. அனுமதியே பெறவில்லை: ஆர்.டி.ஐ. கேள்விக்கு அதிர்ச்சி பதில்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 08:06 PM
வெள்ளலூர்: வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் ரூ.69 கோடியில் பயோ காஸ் ஆலை அமைக்க திமுக ஆட்சியில் முடிவு செய்தனர். கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்டில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.
”குப்பை கிடங்கால் ஏற்கனவே சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது; அதை இடம் மாற்ற போராடுகிறோம். அதை செய்யாமல் காஸ் உற்பத்தி ஆலை அமைப்பதா?” என மக்கள் எதிர்த்தனர். தடை விதிக்க தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
ஆனால், தடை விதிக்காததால், வேலைகள் தொடர்ந்து நடக்கிறது. மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா, சமீபத்தில் ஆய்வு செய்து பணிகளை விரைந்து முடிக்க உத்தரவிட்டார்.
இதற்கிடையில், குறிச்சி – வெள்ளலூர் மாசு தடுப்புக்குழு செயலர் மோகன், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் ஆர்.டி.ஐ சட்டத்தின் கீழ் சில தகவல்கள் கேட்டார். அதற்கு மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் வினோத்குமார் அளித்த பதிலில், வெள்ளலூர் பயோ காஸ் ஆலை அமைக்க, தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் அனுமதி கேட்டு விண்ணப்பம் எதுவும் வரவில்லை என கூறியுள்ளார்.
அனுமதியே பெறாமல் வேலைகள் நடப்பது எப்படி என பகுதி மக்கள் கொதிக்கின்றனர். விவகாரத்தை கோர்ட்டுக்கு கொண்டு செல்ல போவதாக தெரிவித்தனர்.