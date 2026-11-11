நிதிக்காக வெள்ளலூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் வேலை காத்திருப்பு; ஆர்.டி.ஐ. தகவல்
நிதிக்காக வெள்ளலூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் வேலை காத்திருப்பு; ஆர்.டி.ஐ. தகவல்
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 07:55 PM
வெள்ளலூர்: வெள்ளலூரில் ரூ.168 கோடியில் பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டும் பணி அதிமுக ஆட்சியில் துவங்கியது. திமுக ஆட்சியில் திட்டம் கைவிடப்பட்டது. தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு திட்டத்தை மீண்டும் துவங்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
ரூ.126 கோடிக்கு திட்ட அறிக்கை தயாரித்து அரசு ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. வெள்ளலூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் குறித்து, மாசு தடுப்பு குழு செயலர் மோகன் மாநகராட்சியிடம் ஆர்.டி.ஐ. மூலம் தகவல் கேட்டிருந்தார்.
திட்டம் நிறுத்தப்பட்டதற்கான அதிகாரபூர்வ உத்தரவு, குப்பை கிடங்கு காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டதா; அணுகுச்சாலை இல்லாததால் திட்டத்தை கைவிட மாநகராட்சி முடிவு செய்ததா; எவ்வளவு சதவீதம் பணி முடிந்துள்ளது; திட்டத்தை நிறைவேற்ற தேவைப்படும் நிதி; பணி நிறைவு செய்வதற்கான காலக்கெடு குறித்து கேட்டிருந்தார்.
மாநகராட்சி பொதுத்தகவல் அலுவலர் கொடுத்துள்ள பதிலில், திட்டத்தை நிறுத்துவதற்கான அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு இல்லை. குப்பை கிடங்கு பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்யவில்லை; அணுகுச்சாலைக்காக திட்டத்தை நிறுத்த மாநகராட்சி முடிவு செய்யவில்லை; திட்டத்தை மீண்டும் துவங்க அரசுக்கு கருத்துரு சமர்ப்பித்துள்ளோம். 31.22 சதவீதம் பணி முடிந்துள்ளது; திட்டத்தை பூர்த்தியாக்க நிதி ஒதுக்கீடு பெறவில்லை. நிதி கிடைத்ததும் காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்படும் என கூறியுள்ளனர்.