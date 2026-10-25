/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/வெங்கடேச பெருமாள் திருக்கல்யாண உற்சவம்
UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 02, 2026 07:06 PM
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சுந்தராபுரம்: மதுக்கரை மார்க்கெட் சாலையிலுள்ள செங்கப்ப கோனார் திருமண மண்டபத்தில், ஸ்ரீதேவி, பூதேவி தாயார்கள் சமேத வெங்கடேச பெருமாள் தேவதைகளுக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் இன்று காலை 7:20 மணிக்கு முகூர்த்தக்கால் நடுதலுடன் துவங்குகிறது.
7:45க்கு குத்துவிளக்கேற்றுதல், 8:10க்கு சீர்வரிசை அழைப்பு நடக்கின்றன. 8:30க்கு திருக்கல்யாண உற்சவமும்,12:30க்கு அன்னதானமும் நடக்கின்றன. கோவை குலாலர் ஆன்மிக அறக்கட்டளை, குறிச்சி சார்பில் இந்த உற்சவம் நடக்கிறது.