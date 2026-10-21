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‘வேசுக்கோ, தீசுக்கோ’ கோஷம் முழங்க கத்தி போடும் திருவிழா
‘வேசுக்கோ, தீசுக்கோ’ கோஷம் முழங்க கத்தி போடும் திருவிழா
ADDED : அக் 20, 2026 08:47 PM
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கோவை: ஆண்டுதோறும் விஜயதசமி நாளில், தேவாங்க செட்டியார் சமூகத்தை சேர்ந்த ஆண்கள் விரதமிருந்து தங்கள் குலதெய்வமான ராமலிங்க சவுடாம்பிகை அம்மனை வழிபடுவர்.
ஊர்வலமாக வந்து நேர்த்திக்கடனாக தங்களது உடலில் கத்தியால் கீறி ரத்தம் வரவழைப்பர். நேற்று சாய்பாபா காலனி அழகேசன் ரோடு நெசவாளர் காலனியிலுள்ள விநாயகர் கோயிலிலிருந்து, காலை 6 மணிக்கு மேளதாளங்கள் முழங்க கத்தி போடும் ஊர்வலம் துவங்கியது. மற்றொரு ஊர்வலம் ஆர்.எஸ்.புரம் மாநகராட்சி மேற்கு மண்டல அலுவலகத்தின் அருகே ராமச்சந்திரா ரோடு விநாயகர் கோயிலிலில் துவங்கியது. திரளானோர் பங்கேற்றனர். பங்கேற்றவர்கள், ‘வேசுக்கோ, தீசுக்கோ’ என கோஷம் எழுப்பினர்.