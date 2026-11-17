வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா கோஷத்துடன் திருக்கல்யாண உற்சவம்
வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா கோஷத்துடன் திருக்கல்யாண உற்சவம்
ADDED : நவ 16, 2026 07:09 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில், கந்த சஷ்டி விழாவில், சுவாமி திருக்கல்யாண உற்சவம் இன்று (நவ.,16) மாலை நடந்தது.
பொள்ளாச்சி சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில், கந்த சஷ்டி திருவிழா கடந்த, 9ம் தேதி மாலை, 6:30 மணிக்கு, விநாயகர் பூஜை, வாஸ்துசாந்தி உள்ளிட்ட பூஜைகளுடன் துவங்கியது. கடந்த, 10ம் தேதி கந்த சஷ்டி உற்வசம் காப்பு கட்டு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
விழாவையொட்டி, தொடர்ந்து நான்கு கால அபிேஷக ஆராதனைகள் நடந்தது. கடந்த, 14ம் தேதி மாலை வேல்வாங்கும் உற்சவ நடந்தது. நேற்று (நவ.,15) மாலை, சூரனை வதம் செய்யும் சூரசம்ஹாரம் நடந்தது.
சூரசம்ஹாரம் முடிந்ததும், வாழைத்தண்டு, இஞ்சி, பச்சைமிளகாய், ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, திராட்சை, சாத்துக்குடி, மாதுளை, கொய்யா, வெள்ளரிக்காய் போன்ற பழங்கள்; தயிர், கருவேப்பிலை,கொத்தமல்லி முதலியவை கொண்டு பிரசாதம் தயாரித்து, சுப்ரமணிய சுவாமிக்கு படைத்து விரதம் முடித்தனர்.
இன்று காலை, 7:00 மணிக்கு மஹா அபிேஷகம் ஆராதனை நடந்தது. மாலை, 6:00 மணிக்கு வள்ளி, தெய்வானையுடன் சுப்ரமணியருக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்தது. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா கோஷம் முழங்க, சுவாமி திருக்கல்யாணம் நடந்தது. அதன்பின், பக்தர்களுக்கு மஞ்சள் கயிறு, பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.