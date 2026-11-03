வேட்டையன் யானை ஆட்டம் மீண்டும் துவக்கம்...தென்னங்கன்றுகள் துவம்சம்...
வேட்டையன் யானை ஆட்டம் மீண்டும் துவக்கம்...தென்னங்கன்றுகள் துவம்சம்...
UPDATED : நவ 02, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:02 PM
சின்னதடாகம்: தடாகம் வட்டாரத்தில் நஞ்சுண்டாபுரம், வரப்பாளையம், பாப்பநாயக்கன்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தென்னங்கன்றுகளை வேட்டையன் யானை மீண்டும் சேதப்படுத்த துவங்கியுள்ளது.
கோவை வடக்கு பகுதியில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோர கிராமங்களில் வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, காட்டு யானையின் நடமாட்டத்தால், தென்னை, வாழை, சோளம் உள்ளிட்ட பயிர்கள் கடும் சேதமடைந்து வருகின்றன.
காட்டு யானைகளின் வரவை கட்டுப்படுத்த, பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை, வனத்துறையினர் மேற்கொண்டாலும், காட்டு யானைகளின் ஊடுருவல் போக்கை, முழுவதுமாக தடுத்து நிறுத்த இயலவில்லை.
கடந்த இரண்டு மாதங்களாக கோவை ஆனைகட்டி ரோடு, மாங்கரை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வேட்டையன் யானையின் நடமாட்டம் அதிகளவு இருந்தது. தற்போது, தடாகம் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள வரப்பாளையம், பாப்பநாயக்கன்பாளையம், நஞ்சுண்டாபுரம், மடத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வேட்டையன் யானையின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. இங்குள்ள தென்னந்தோப்புகளில் இளம் வயது தென்னங்கன்றுகளின் குருத்துகளை ஒடித்து வேட்டையன் யானை உண்ண தொடங்கி உள்ளது. இதனால் விவசாயிகள் கடும் பாதிப்புக்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
இது குறித்து சாதி, மதம், கட்சி சார்பற்ற விவசாயிகள் சங்க மாநில அமைப்பாளர் பிரபு கூறுகையில், தினமும் சராசரியாக, 5 தென்னங்கன்றுகளை யானைகள் கூட்டம் மற்றும் வேட்டையன் யானை சேதப்படுத்தி வருகிறது. இதனால் தடாகம் வட்டாரத்தில் தென்னந்தோப்புகள் விரைவில் அழியும் அபாயம் உள்ளது. காட்டு யானைகளின் வரவை தடுத்து நிறுத்த, வனத்துறையினர் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்றார்.