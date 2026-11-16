தேசிய அளவிலான போட்டிக்கு வித்யா விகாசினி மாணவர்கள் தேர்வு
தேசிய அளவிலான போட்டிக்கு வித்யா விகாசினி மாணவர்கள் தேர்வு
UPDATED : நவ 15, 2026 04:23 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:20 PM
கோவை: வித்யா விகாசினி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் தேசிய அளவிலான தடகளப் போட்டிகளுக்குத் தேர்வாகியுள்ளனர்.
பள்ளியின் 11ம் வகுப்பு மாணவி ஆதிஷா, முதல்வர் கோப்பை மண்டல அளவிலான ஜூடோ போட்டியில் முதலிடம் பெற்று தங்கப்பதக்கம் வென்றார். மாநில அளவிலான போட்டியில் வெண்கலப்பதக்கம் மற்றும் ரூ,50,000 ரொக்கப்பரிசு பெற்றார்.
பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் நடந்த மாவட்ட அளவிலான ஜூடோ போட்டியில் தங்கமும், மாநில அளவில் வெள்ளிப்பதக்கமும் வென்றார். வரும் டிசம்பரில் சத்தீஸ்கரில் நடைபெறும் தேசிய அளவிலான ஜூடோ போட்டிக்கு தேர்வாகியுள்ளார்.
12ம் வகுப்பு மாணவன் விமலாதித்யன், மாவட்ட அளவில் 110 மீட்டர், 400 மீட்டர் தடை ஓட்டம், 200 மீட்டர் விரைவு ஓட்டத்தில் முதலிடம் பெற்று 3 தங்கப்பதக்கங்களை வென்றார். மூன்று போட்டிகளிலும் முதலிடம் பெற்றதற்காக தனிநபர் முதன்மைப் பட்டம் வழங்கப்பட்டது.
சேலத்தில் நடந்த மாநில அளவிலான தடகளப் போட்டியில் 110 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் தங்கப்பதக்கம் வென்றார். வரும் ஜனவரியில் அரியானாவில் நடக்கும் தேசிய போட்டிக்கும் தேர்வாகியுள்ளார்.
மாணவர்களின் சாதனைகளுக்கு பள்ளித் தாளாளர், ஆசிரியர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.