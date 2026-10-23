/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சித்தாபுதூர் ஐயப்பன் கோயிலில் வித்யாரம்பம்
UPDATED : அக் 22, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:14 PM
அ நிறம் | அளவு
கோவை: சித்தாபுதுார் ஐயப்பன் கோயிலில் புதனன்று வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கோயில் கீழ்சாந்தி சங்கரன்நம்பூதிரி தலைமையில், ஆச்சாரியர்கள், குரு, பெற்றோர் முன்னிலையில் நிகழ்ச்சி நடத்தது.
நெல், அரிசியை தட்டில் பரப்பி குழந்தையின் விரல் பிடித்து 'அ' மற்றும் ஓம் என்ற மந்திரங்களை எழுத வைத்தனர். குழந்தையின் நாக்கில் தங்க ஊசியால் ‘ஓம்’ என்ற மந்திரத்தையும் எழுதினர்.
1,710 குழந்தைகள் மற்றும் பெற்றோர் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர். ரேஸ்கோர்ஸ் சாரதாம்பாள் கோயிலிலும் வித்யாரம்பம் நடந்தது. திரளான பெற்றோர் குழந்தைகளுடன் பங்கேற்றனர்.