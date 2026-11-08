தூய்மை பணியாளர்களுக்கு விக்னேஷ் தீபாவளி பரிசு

UPDATED : நவ 07, 2026 02:17 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:14 PM
கோவை: தீபாவளி முன்னிட்டு மதுவிலக்கு துறை அமைச்சர் சார்பில், தூய்மை பணியாளர்கட்கு பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்பட்டது.
கிணத்துகடவு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஏழு ஊராட்சி, ஒரு பேரூராட்சி ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் 250 தற்காலிக, நிரந்தர தூய்மை பணியாளர்கள், த.வெ.க. தொழிற்சங்கத்தை சேர்ந்த, 25 பேர் என மொத்தம், 275 பேருக்கு, இனிப்பு, காரம், பட்டாசு, புத்தாடை மற்றும் காலண்டர் அடங்கிய தீபாவளி பரிசு தொகுப்பை அமைச்சர் விக்னேஷ் வழங்கினார்.
சிக்கலாம்பாளையம் திருமண மண்டபத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், கிணத்துகடவு ஒன்றிய த.வெ.க, செயலாளர் பழனிசாமி, நகர செயலாளர் குணா மற்றும் பலர் பங்கேற்றனர்.
போத்தனூரில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், மாநகராட்சியின் தெற்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட, எட்டு வார்டுகளில் பணிபுரியும், 509 தூய்மை பணியாளர்கட்கு பரிசு தொகுப்பை அமைச்சர் வழங்கினார்.