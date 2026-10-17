அடாத மழையிலும் அசராது ஒலித்தது ‘விஜய்’ கோஷம்!

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ADDED : அக் 16, 2026 11:16 PM
‘பெ ரியார் அறிவுலகம்’ கட்டடத்தை திறந்து வைக்க நேற்று கோவை வந்த முதல்வர் விஜயை வரவேற்க திரண்ட தொண்டர்கள் அடாத மழையிலும் நனைந்தபடி ‘விஜய்’, ‘டி.வி.கே.’ என்று கோஷமிட்டனர்.
கோவை விமான நிலையத்தில் இருந்து மதியம் 12:00க்கு காந்திபுரத்தில் உள்ள ‘பெரியார் அறிவுலகம்’ முதல்வர் விஜய் வந்தடைந்தார். அப்போது, கட்டடம் எதிரே இருபுறமும் குவிந்திருந்த இளம் தொண்டர்கள், குழந்தைகளுடன் பெண்கள் என ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் ‘விசில்’ அடித்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
இதற்கு முன்பு ஆட்சிசெய்த திராவிட கட்சிகளின் முதல்வர்கள் இதுபோன்ற விழாவுக்கு வருகைதரும்போது நடனம், ஜமாப் இசை, வழிநெடுகிலும் கட்சி கொடிகள், தோரணங்கள், பிளக்ஸ் பேனர்கள் என பிரம்மாண்டமாக இருக்கும். ஆனால், விஜய் வருகையின்போது ‘விசில்’ சத்தம் மட்டுமே ஆங்காங்கே கேட்டுக்கொண்டிருந்தன.
முதல்வரை காண மாணவர்கள், பெண்கள் கூட்டம் அதிகம் குவிந்ததால் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போலீசார் திணறினர். ‘பேரி கார்டு’, கயிறு கொண்டு தடுப்பு ஏற்படுத்தி கட்டுப்படுத்தினர். காலை 8:30 மணி முதலே கூட்டம் வரத்துவங்கிய நிலையில் வெயிலின் தாக்கத்தால் பெண்கள் சிலர் சோர்வடைந்தனர்.
மயக்கம் அடையும் நிலையில் இருந்த இரு பெண்களுக்கு குடிநீர் வழங்கி போலீசார் நிழலில் அமரவைத்து ஆசுவாசப்படுத்தினர். காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாண்ட்களுக்கு செல்லும் ரோட்டில் தொண்டர்கள் குவிந்ததால் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டது.
இதனால் ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக பஸ் ஸ்டாண்ட்களில் பஸ் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. மதியம் 1:20 மணியளவில் திடீரென மழை பெய்ய ஆரம்பித்தது. அரை மணி நேரத்துக்கும் மேலாக பெய்த மழையில் நனைந்தபடி ‘விஜய்’, ‘டி.வி.கே.’ என தொண்டர்கள் கோஷமிட்டுக்கொண்டிருந்தனர்.
வாக்குவாதம்!
‘பெரியார் அறிவுலகம்’ கட்டடம் நுழைவுவாயிலில் திருப்பூரை சேர்ந்த பார்வை மாற்றுத்திறனாளி சக்திவேல்(50) என்பவர் காலை 9:00 மணி முதல் காத்துக்கொண்டிருந்தார். வீட்டுமனை பட்டாவுக்கு விண்ணப்பித்தும் கிடைக்காததால் முதல்வரை நேரில் சந்தித்து மனு அளிக்க அனுமதிக்குமாறு போலீசாரிடம் முறையிட்டார். போலீசார் மறுத்ததால் காலை 10:15 மணியளவில் திடீரென அவர் கீழே படுத்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். அவரை போலீசார் சமாதானம் செய்தனர்.