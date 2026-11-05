பைல திறக்க சொன்னால் ஜெயில திறக்கிறார் விஜய்: கோவையில் ஸ்டாலின் பேச்சு
பைல திறக்க சொன்னால் ஜெயில திறக்கிறார் விஜய்: கோவையில் ஸ்டாலின் பேச்சு
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:48 PM
கோவை: காந்திபுரத்தில் ‘பெரியார் அறிவுலகம்’ என்ற நுாலகம் கட்ட ஏற்பாடு செய்த முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு தி.க. நேற்று பாராட்டு விழா நடத்தியது.
அதில், ஸ்டாலின் பேசியதாவது:
இந்த நுாலகத்தை ஜோசியர் சொன்ன தேதியில் முதல்வர் திறந்து வைத்திருக்கிறார். தி.மு.க. ஆட்சியில் அறிவித்த திட்டங்கள் தற்போது நிறுத்தப்படுகின்றன. சேலம், நெல்லை நுாலகங்களுக்கு இந்த நிலை வரக்கூடாது.
ஆட்சிக்கு வந்தபோது ஒரே ‘பவர் சென்டர்’ என்றார்; இப்போது அவரையே டம்மியாக்கி, கார்ப்பரேட் பவர் சென்டர்கள் ஆட்சி நடத்துகின்றன.
இந்த ஆட்சி வர வேண்டுமென யாரெல்லாம் நினைத்தார்களோ, அவர்களே புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
எந்த கேள்விக்கும் முதல்வர் பதில் அளிப்பதில்லை. நடிகர் விஜய் பதில் அளிக்க வேண்டியதில்லை; முதல்வர் விஜய் பதில் சொல்ல வேண்டும். இவர் பேசுவதற்காக மாதம் ஒருமுறையா இடைத்தேர்தல் நடத்த முடியும்.
திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலுக்காக நேரு வீட்டில் திரும்ப திரும்ப ரெய்டு நடத்துகிறார்கள். பைல்களை திறப்பேன் என்று கூறிவிட்டு, ஜெயில்களை திறக்கிறார். இதுவரை இவ்வளவு வீக்கான முதல்வரை பார்த்ததில்லை. த.வெ.க. ஆட்சிக்கு புல் ஸ்டாப் வைப்பதே தமிழகத்துக்கு நல்லது.
மின்வெட்டு பிரச்னையை த.வெ.க. அரசால் சரி செய்ய முடியவில்லை. அதிக விலைக்கு கொள்முதல் செய்ய மின்வெட்டு உருவாக்குகின்றனர். 2 மாதத்தில் கோவையில் 10 கொலைகள் நடந்திருக்கின்றன. கொலை நகரமாக மாறி வருகிறது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.