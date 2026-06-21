/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/அங்கன்வாடிகளில் விஜயதசமி அட்மிஷன்
UPDATED : அக் 21, 2026 04:28 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:26 PM
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கோவை: திட்டம் 1, 2, 3, 4, பேரூர், சூலூர், சுல்தான்பேட்டை, அன்னூர், கிணத்துக்கடவு, வால்பாறை, காரமடை உள்ளிட்ட 18 வட்டாரங்களில் 1,444 அங்கன்வாடி மையங்களும், 16 குறு அங்கன்வாடி மையங்களும் உள்ளன. மாநகராட்சியில் 300க்கும் அதிகமான அங்கன்வாடி மையங்கள் உள்ளன.
2025–2026 கல்வியாண்டில் 34,086 குழந்தைகள் சேர்ந்த நிலையில், நடப்பு கல்வியாண்டில் 34,350 குழந்தைகள் அங்கன்வாடி மையங்களில் சேர்ந்து பயின்று வருகின்றனர்.
விஜயதசமியை முன்னிட்டு நடந்த மாணவர் சேர்க்கையில், திட்டம் 4க்கு உட்பட்ட சிங்காநல்லுார் அம்மன்குளம் அங்கன்வாடியில் 7 குழந்தைகளும், அம்மன்குளம் நியூ ஹவுசிங் யூனிட் மையத்தில் 4, புலியகுளம் வி.வி.சி., மாநகராட்சி ஆரம்பப் பள்ளி அங்கன்வாடியில் 6, வாட்டர் டேங்க் அங்கன்வாடியில் 5 பேர் சேர்ந்தனர்.