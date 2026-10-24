தரைப்பாலம் மூழ்குவதால் கிராமங்கள் துண்டிப்பு: உயர்மட்ட பாலம் அமைக்க வலியுறுத்தல்
தரைப்பாலம் மூழ்குவதால் கிராமங்கள் துண்டிப்பு: உயர்மட்ட பாலம் அமைக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 07:24 PM
பெ.நா.பாளையம்: பருவமழை காலத்தில் கணுவாய் தரைப்பாலம் வெள்ளத்தில் மூழ்குவதால், கிராமங்கள் துண்டிக்கப்படுவதால் மக்கள் அவதி அடைந்து வருகின்றனர்.
கோவை வடக்கு பகுதியில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோர கிராமங்களில் பருவமழை காலங்களில் பெய்யும் மழை நீர், இப்பகுதியில் பெய்யும் மழை நீர், வெள்ளமென பெருகி, தடாகம் பெரிய பள்ளம் வழியாக, சோமையம்பாளையம் தடுப்பணையை வந்து அடைகிறது. பின்னர், அங்கிருந்து கணுவாய் மேல் தடுப்பணையை நிறைத்து, கீழ்தடுப்பணையை நோக்கி வெள்ளமென பாய்கிறது. கணுவாய் மேல் தடுப்பணை மற்றும் கீழ் தடுப்பணைக்கு இடையே தரை பாலம் உள்ளது. மழைக்காலத்தில் மேல் தடுப்பணையிலிருந்து, கீழ் தடுப்பணை நோக்கி வெள்ளம் பாய்ந்தோடி வரும்போது, தரைப்பாலம் நீரில் மூழ்கும். அப்போது பொதுமக்கள் தரைப்பாலத்தை கடக்க முடியாது. இதனால், பன்னீர்மடை, கணுவாய் இடையே போக்குவரத்து இருக்காது. மற்ற பகுதிகளில் இருந்து கிராமங்கள் துண்டிக்கப்படும்.
நேற்று முன்தினம் இப்பகுதியில் கோவை கலெக்டர் பவன் குமார், கவுண்டம்பாளையம் எம்.எல்.ஏ., கனிமொழி தலைமையில் பேரிடர் மேலாண்மை குழு, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள், ஊரக வளர்ச்சித் துறை அதிகாரிகள், நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு பணி மேற்கொண்டனர்.
அப்போது கவுசிகா நீர் கரங்கள் அமைப்பினர், மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பல்வேறு கோரிக்கைகளை விடுத்தனர்.
இது குறித்து, கவுசிகா நீர் கரங்கள் அமைப்பின் நிர்வாகி சிவராஜ் கூறுகையில், ‘கணுவாய் தடுப்பணை பகுதியில் பன்னீர்மடை சாலையை இணைக்கும் தரைப்பாலத்தில் உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்க கலெக்டரிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. தற்போது தடாகம் வட்டாரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை நன்றாக பெய்து வருவதால், கணுவாய் மேல் தடுப்பணை நிறைந்து, கீழ் தடுப்பணையை நோக்கி தண்ணீர் வர துவங்கியுள்ளது. இதனால் தரைப் பாலத்தில் போக்குவரத்து இடையூறு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. இப்பகுதியில் உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை தற்போது உருவாகியுள்ளது. உடனடியாக இதுகுறித்து நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார். மேலும், பொதுமக்கள் தடுப்பணையில் கொட்டப்படும் குப்பைக்கு தீர்வு காண கோரிக்கை வைத்தனர். பன்னீர்மடை ஊராட்சியில் இருந்து குப்பைகளை சேகரிக்க, 15 எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் வாங்க வேண்டும். அத்துடன் மக்காத குப்பைக்காக ஒரு செட்டும் தனியாக அமைக்க வேண்டும். என, கோரிக்கை விடுத்தோம் என்றனர்.