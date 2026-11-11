குறுகலான ரோட்டில் திணறல் கிராமங்கள் கடும் பாதிப்பு
குறுகலான ரோட்டில் திணறல் கிராமங்கள் கடும் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:47 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:44 AM
குடிமங்கலம்: அனிக்கடவு செல்லும் ரோடு நீண்ட காலமாக விரிவுபடுத்தப்படாமல் இருப்பதால், பல கிராம மக்கள் பாதித்து வருகின்றனர். மழைக்காலங்களில் விபத்துகளும் ஏற்பட்டு வருகிறது.
பொள்ளாச்சி–தாராபுரம் மாநில நெடுஞ்சாலையில், கொங்கல்நகரத்தில் இருந்து பிரிந்து அனிக்கடவு வழியாக நெகமம் செல்லும் ரோடு நீண்ட காலமாக விரிவுபடுத்தப்படுத்தப்படாமல் குறுகிய ரோடாக உள்ளது.
இவ்வழித்தடத்தில், புதுார், வல்லக்குண்டாபுரம், மரிக்கந்தை, அனிக்கடவு, ராமச்சந்திராபுரம் உள்ளிட்ட பல கிராமங்கள் அமைந்துள்ளன. பல்லாயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள், விவசாயிகளுக்கும், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களுக்கும் பிரதான வழித்தடமாக உள்ளது.
கொங்கல்நகரத்தில் இருந்து 6 கி.மீ., தொலைவுக்கு ரோடு குறுகலாக உள்ளது. ஏராளமான வாகனப்போக்குவரத்து, இந்த ரோட்டில் உள்ள நிலையில், எதிரே வரும் வாகனங்களுக்காக விலகும் போது, இருசக்கர வாகன ஓட்டுநர்கள் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகின்றனர்.
மழைக்காலங்களில் கனரக வாகனங்கள் அவ்வழியாக செல்ல முடிவதில்லை. தற்போது அப்பகுதியில், காற்றாலைகள், தென்னை நார் தொழிற்சாலைகள் அதிகரித்து வருகின்றன.
போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் விபத்துகள் இந்த குறுகிய ரோட்டால் ஏற்பட்டு வருகிறது. இருபுறமும் ரோட்டை விரிவாக்கம் செய்ய போதிய நிலம் உள்ள நிலையில், பல ஆண்டுகளாக விரிவுபடுத்தப்படாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
கனரக மற்றும் கிராமங்களின் போக்குவரத்து பாதிப்பை தவிர்க்க இந்த ரோட்டை விரிவுபடுத்த வேண்டும். ஆனால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.