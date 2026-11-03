விதிமீறல் விளம்பர பலகை ஊடுருவல்: மாநகராட்சி நகரமைப்பு பிரிவு அலட்சியம்
விதிமீறல் விளம்பர பலகை ஊடுருவல்: மாநகராட்சி நகரமைப்பு பிரிவு அலட்சியம்
UPDATED : நவ 02, 2026 07:34 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:29 PM
கோவை: வாகன ஓட்டிகளின் கவனத்தை சிதறடிக்கும் விளம்பர பலகைகளை வைக்க கூடாது. சாலை சந்திப்புகள், திருப்பங்கள், ரோட்டுக்கு அருகில் எந்த வடிவத்திலும் நிறுவக் கூடாது என கோர்ட் பலமுறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளது. கலெக்டர் தலைமையில் மாதந்தோறும் நடத்தப்படும் சாலை பாதுகாப்பு கமிட்டி கூட்டத்திலும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இதையெல்லாம் காதில் வாங்கிக் கொள்ளாமல், மாநகராட்சி நிர்வாகம் தனது இஷ்டத்துக்கு விளம்பர பலகைகள் வைக்க அனுமதி தருகிறது; சில இடங்களில் அனுமதியின்றி வைத்தாலும் கண்டுகொள்வதில்லை. ஏற்கனவே அகற்றிய இடங்களில் சில நாட்கள் கழித்து மீண்டும் வைத்தாலும் பொருட்படுத்துவதில்லை. அத்துமீறும் நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை.
சில ஆண்டுக்கு முன், கருமத்தம்பட்டி அருகே தோட்டத்தில் விளம்பர பலகைகள் அமைக்க முயன்ற 3 தொழிலாளர்கள், இரும்பு சாரம் சரிந்து விழுந்து, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். அதன்பின், மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் இணைந்து விளம்பர பலகைகளை அகற்றும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டன. இரும்பு சட்டங்களும் அறுத்தெடுக்கப்பட்டன.
தற்போது கோல்டுவின்ஸ், ஹோப் காலேஜ், அவிநாசி ரோடு, கணபதி, கவுண்டம்பாளையம், செல்வபுரம், சிவானந்தா காலனி, ரத்தினபுரி, உப்பிலிபாளையம், திருச்சி ரோடு உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் புதிதாக விளம்பர பலகைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மையத்தடுப்புகளிலும், சாலைத்தீவு திடல் பகுதிகளிலும் ஸ்பான்சர் பெயர்களில் உள்ள விளம்பர பலகைகளை எடுக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது; அவற்றையும் இதுவரை மாநகராட்சி நகரமைப்பு பிரிவினர் அகற்றவில்லை.