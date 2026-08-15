விதிமீறல் கல்குவாரிகளுக்கு கடிவாளம் போடணும்! கண்காணிக்க தவறிய அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை பாயுமா?

விதிமீறல் கல்குவாரிகளுக்கு கடிவாளம் போடணும்! கண்காணிக்க தவறிய அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை பாயுமா?
விதிமீறல் கல்குவாரிகளுக்கு கடிவாளம் போடணும்! கண்காணிக்க தவறிய அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை பாயுமா?
ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 PM
கிணத்துக்கடவு: கோவை மாவட்டத்தில் விதிமீறி இயங்கும் கல்குவாரிகள் மீதும், கண்காணிக்க தவறிய அதிகாரிகள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என, விவசாயிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
கோவை மாவட்டத்தில், 100க்கும் மேற்பட்ட கல்குவாரிகள் உள்ளன. இதில், பெரும்பாலான குவாரிகள் விதிமீறி செயல்படுகிறது. இதில், கிணத்துக்கடவுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மட்டும், 30க்கும் மேற்பட்ட குவாரிகள் இயங்குகிறது. கடந்த மாதம் மாவட்ட கலெக்டர் உத்தரவு படி, நெ.10.முத்தூர் கிராமத்தில் சட்டத்திற்கு மாறாக இயங்கிய குவாரிகளுக்கு தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டது.
அந்த குவாரிகளை ஆய்வு செய்த, பொள்ளாச்சி சப்–கலெக்டரிடம் கேட்டபோது, கிணத்துக்கடவு பகுதிகளில் விதிமீறி செயல்படும் குவாரிகளுக்கு லட்சம் மற்றும் கோடிகளில் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது, என, தெரிவித்தார்.
இதே போன்று, விதிமீறி செயல்படும் மற்ற குவாரிகளை கண்டறிய ‘ட்ரோன் சர்வே’ செய்யப்பட்டுள்ளது என, அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அபராதம் விதித்தும், இன்றளவும் குவாரி விதிமீறலை தடுக்க மாவட்ட நிர்வாகம் தடுமாறி வருகிறது. எனவே, அபராதம் விதிக்காமல் குவாரியை தடை செய்ய வேண்டும். மேலும், குவாரிகளில் விதிமீறலை கண்காணிக்க தவறிய கனிமவள அதிகாரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க மாநில செயலாளர் (சட்ட விழிப்புணர்வு அணி) சதீஷ்குமார் கூறியதாவது:
கோவை மட்டுமின்றி, திருப்பூர் போன்ற மாவட்டங்களிலும் குவாரி விதிமீறல் தொடர்கிறது. மூன்று மாதங்களுக்கு பிற மாநிலங்களுக்கு கனிமங்களை கொண்டு செல்ல தமிழக அரசு தடை விதித்துள்ளது. ஆனால், இன்று வரை தமிழக கனிமம் கேரளா செல்கிறது.
‘ட்ரோன் சர்வே’ செய்த குவாரிகளின் நிலை குறித்து அறிவிக்காததால் சந்தேகம் எழுகிறது. இன்றும், குவாரியால் சாலை சேதம், விவசாயிகள் பிரச்னை, நீர் ஆதாரம் பாதிப்பு என, பல்வேறு பிரச்சனைகள் நீளுகிறது. இதுமட்டுமின்றி குவாரிகளுக்கு உள் மற்றும் வெளிப்புறத்தில் நடக்கும் விதிமீறல்களும் உள்ளன.
சாதாரண மக்கள், ஒரு குவாரியை பார்த்தாலே, பசுமை அரண், தகவல் பலகை வைக்காமல் இருப்பது உள்ளிட்ட பிரச்னைகள் தெரிகிறது. ஆனால் அதிகாரிகள் கண்களுக்கு மட்டும் தெரியாமல் போய் விடுகிறது.
ஒரு சில குவாரி உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதித்தல், குவாரிக்கு தடை என, தண்டனை வழங்கினாலும், கண்காணிக்க தவறிய மற்றும் தவறு செய்த அதிகாரிக்கு எந்த தண்டனையும் இல்லாதது வருத்தமளிக்கிறது.
இதை தவிர்க்க, கனிமவளத்துறை முழுவதும் சீர் திருத்தம் செய்ய வேண்டும். மண்டல வாரியாக போலீஸ் மற்றும் சிறப்பு படை நியமிக்க வேண்டும். விதிமீறலை கண்டுகொள்ளாத அதிகாரிகள் மீது உடனடியாக கடும் நடவடிக்கை எடுத்தால், அதிகாரி முறையாக தனது பணியை செய்வர். வரும் நாட்களிலாவது கனிமவள துறையில் அரசு தனி கவனம் செலுத்தி, இயற்கையை பாதுகாக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினார்.