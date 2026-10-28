UPDATED : அக் 27, 2026 06:57 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:55 PM
அன்னூர்: குன்னியூர், கைகாட்டி, வீரமாத்தி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா வரும் 1ம் தேதி நடைபெறுகிறது.
குன்னியூர், கைகாட்டியில் உள்ள வீரமாத்தியம்மன் கோவிலில் புதிதாக கோபுரம் மற்றும் மேடை அமைத்து புதிய திருவுருவச் சிலை பிரதிஷ்டை செய்து கோவில் கட்டப்பட்டுள்ளது. கும்பாபிஷேக விழா வரும் 31ம் தேதி, காலை 8:00 மணிக்கு, மகா கணபதி ஹோமத்துடன் துவங்குகிறது. மாலையில் தீர்த்த குடம் மற்றும் முளைப்பாலிகை கோவிலுக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது.
இதையடுத்து, முதற்கால வேள்வி பூஜையும், மகா தீபாராதனையும் நடைபெறுகிறது. வருகிற நவ. 1ம் தேதி அதிகாலையில், இரண்டாம் கால வேள்வி பூஜையும், காலை 8:30 மணிக்கு, விமான கோபுரம், மூலவர் மற்றும் பரிவார தெய்வங்களுக்கு புனித நீரூற்றி கும்பாபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது.
இதையடுத்து, தச தானம், மகா அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது. விழாவில் பங்கேற்று இறையருள் பெற விழா குழுவினர் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.