சாம்பல் தலை சதுப்பு நிலக்கோழி கிருஷ்ணா குளத்துக்கு ‘விசிட் ’
சாம்பல் தலை சதுப்பு நிலக்கோழி கிருஷ்ணா குளத்துக்கு ‘விசிட் ’
UPDATED : நவ 18, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:52 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, ஜமீன் ஊத்துக்குளி கிருஷ்ணா குளத்தில், உள்நாட்டு பறவைகள் மட்டுமின்றி வெளிநாட்டு பறவைகளும் வந்து தங்கிச்செல்கின்றன.
பொள்ளாச்சி அருகே, ஜமீன்ஊத்துக்குளி – நல்லுார் ரோட்டில், மொத்தம், 8.53 ெஹக்டர் பரப்பளவில் கிருஷ்ணா குளம் உள்ளது. இந்த குளத்தில் தேங்கும் தண்ணீர், ஜமீன் முத்துார், ஜலத்துார், செல்லாண்டிகவுண்டன் புதுார், ராமபட்டிணம் வழியாக பாய்ந்து, கேரளாவுக்கு செல்கிறது.
மேலும், நீர்வழித்தடத்திலுள்ள கிராமங்களின் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை பாதுகாத்து விவசாயம் செழிக்க கைகொடுக்கிறது. மழை பெய்யாத காலத்தில், பொள்ளாச்சி பகுதியிலிருந்து வரும் கழிவுநீர் குளத்தில் தேங்குகிறது.
பல கிராமங்களின் நிலத்தடிநீர் ஆதாரமாகவும், விவசாய நிலங்களுக்கு பாசன நீர் ஆதாரமாகவும் இருக்கும் கிருஷ்ணா குளம் பராமரிப்பு இன்றி உள்ளது. அதிகளவு தேங்கும் கழிவுநீரால் குளம் மாசுபட்டு காணப்படுகிறது.
இந்த குளத்தில், சீசன் மற்றும் கோடை காலங்களில் பறவைகள் அதிகளவு வந்து செல்கின்றன. தற்போது, வெளிநாடு மற்றும் உள்நாட்டு பறவைகள் கூட்டம், கூட்டமாக வரத்துவங்கியுள்ளன. குளத்தில் கழிவுகளுக்கு இடையே நீரில் நீந்தி உணவு தேடுகின்றன.
இயற்கை ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
கிருஷ்ணா குளத்தில் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுத்து, முழுமையாக துார்வாரி குளத்தை பராமரிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பறவைகள் கூட்டமாக வருவதை காணும் போது மகிழ்வாக உள்ளது. குளத்தில் தேங்கிய கழிவுகளை உட்கொண்டால் அவற்றுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். பறவைகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க, குளத்தை பராமரிக்க வேண்டும்.
தற்போது, சாம்பல் தலை சதுப்பு நிலக் கோழி பறவைகள் வந்துள்ள. இவை, சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் நீர்நிலைகளில் வாழும் ஒரு பறவை இனமாகும். மத்திய கிழக்கு நாடுகள், இந்தியா மற்றும் தெற்கு சீனா, வடக்கு தாய்லாந்து வரையிலான பகுதிகளில் இப்பறவைகள் காணப்படுகின்றன.
இவ்வாறு, கூறினர்.