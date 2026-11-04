கோவை விமான நிலையத்தில் முதல்வர் விஜய்க்கு அமைச்சர்கள் வரவேற்பு
கோவை விமான நிலையத்தில் முதல்வர் விஜய்க்கு அமைச்சர்கள் வரவேற்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 11:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 07:08 AM
UPDATED : நவ 03, 2026 11:00 AM ADDED : நவ 03, 2026 07:08 AM
- நமது நிருபர் -
ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறையில் நடக்கும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் முதல்வர் விஜய் பங்கேற்க உள்ளார். இன்று (நவம்பர் 03) ரூ.1,100 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குகிறார். இதற்காக சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் முதல்வர் விஜய் கோவை வந்தார்.
விமான நிலையத்தில், முதல்வர் விஜயை அமைச்சர்கள் அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், விக்னேஷ் உள்ளிட்டோர் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர். முதல்வர் திருப்பூர் மாவட்டம் வழியாக ஈரோடு மாவட்டத்துக்கு சாலை வழியாக பயணத்தை துவங்கினார்.
முக்கிய இடங்களில் மக்களை சந்திக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர் செல்லும் வழிகளில் ட்ரோன்கள் மற்றும் இதர ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
களத்தில் தினமலர்!
கோவை விமான நிலையத்தில் முதல்வர் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு