UPDATED : அக் 28, 2026 06:02 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:58 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம், காரமடை, சிறுமுகையில், 12 ஆயிரம் குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின் ‘ஏ’ திரவம் வழங்க இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
காரமடை வட்டார சுகாதாரத்துறையினர் கூறியதாவது:-
காரமடை, மேட்டுப்பாளையம், சிறுமுகையில் உள்ள அனைத்து அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், துணை சுகதார நிலையங்கள் மற்றும் அங்கன்வாடி மையங்கள் என, 140க்கும் மேற்பட்ட மையங்களில், 6 மாதம் முதல் 5 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு, கடந்த 26ம் தேதி முதல் துவங்கிய வைட்டமின் ‘ஏ’ திரவம் வழங்கும் பணி வரும் 31ம் தேதி வரை நடக்கவுள்ளது. சுமார் 12 ஆயிரம் குழந்தைகளுக்கு வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. சுகாதாரத் துறை, ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சித் துறை உள்ளிட்ட துறைகளை சார்ந்த களப்பணியாளர்கள் வாயிலாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.