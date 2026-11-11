விபத்தில் சிக்குவோரை மீட்பது தன்னார்வலர்களின் பொறுப்பு: வட்டார போக்குவரத்து துறையினர் திட்டம்
விபத்தில் சிக்குவோரை மீட்பது தன்னார்வலர்களின் பொறுப்பு: வட்டார போக்குவரத்து துறையினர் திட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:36 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:31 PM
கோவை: மாவட்டத்தில் விபத்து அதிகம் நடக்குமிடங்களில், முதல்கட்டமாக, 50 ‘பிளைண்ட் ஸ்பாட்’டுகள் அடையாளம் காணப்பட்டன. விபத்தில் சிக்குவோரை மீட்டு, சிகிச்சைக்கு அனுப்ப உதவும் வகையில் தன்னார்வலர்களை தேர்வு செய்கிறது வட்டார போக்குவரத்து துறை.
ஒரு குழுவில் அதிகபட்சம் 4 பேர் இருப்பர். முதலுதவி அளிப்பது, ‘கோல்டன் அவர்’ என்றால் என்ன என்பன உள்ளிட்ட சாலை பாதுகாப்பு குறித்து அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
தன்னார்வலர்கள் வசிக்கும் பகுதியில் சாலை விபத்து நடந்தால், விரைந்து சென்று பாதிக்கப்பட்டோரை மீட்டு, சிகிச்சைக்கு அனுப்ப வேண்டும். விபத்தில் சிக்கியோரின் உயிரை காப்பதே அவர்களது கடமையாக இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படும்.
போக்குவரத்து துறையினர் கூறுகையில், ‘விபத்தில்லா கோவையை உருவாக்குவதே மாவட்ட நிர்வாகத்தின் இலக்கு. இதற்காக தன்னார்வலர்களை தேர்வு செய்து வருகிறோம். உடல் ரீதியாக தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும். எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி உடனடியாக உதவி செய்பவராக இருக்க வேண்டும். அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தக் கூடாது.
18 – 50 வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். லைசென்சுடன் டூவீலர், மொபைல் போன் வைத்திருக்க வேண்டும். விபத்து ஏற்படும் பகுதியில் 500 மீட்டர் சுற்றளவுக்குள் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும்’ என்றனர்.