வாக்காளர் விழிப்புணர்வு கல்லூரி முதல்வர் பிரசாரம்

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ADDED : நவ 05, 2026 03:14 PM
மேட்டுப்பாளையம்: கடந்த 80 ஆண்டுகளாக சாமானிய மக்களுக்கு கிடைத்துள்ள, ஜனநாயக உரிமையையும், அரசியலமைப்பையும், நாம் போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும், என, திருப்பூர் அரசு கலை கல்லூரியின் முதல்வர் கனகராஜ் பேசினார்.
மேட்டுப்பாளையம் அடுத்த கல்லாறு சச்சிதானந்த ஜோதி நிகேதன் பன்னாட்டு பள்ளியில், வாக்காளர் விழிப்புணர்வு மன்றம் தொடக்க விழா நடந்தது. நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளியின் செயலர் கவிதாசன் தலைமை வகித்தார். திருப்பூர் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி முதல்வர் கனகராஜ், வாக்காளர் விழிப்புணர்வு மன்றத்தை துவக்கி வைத்து பேசியதாவது:
நாம் பிறரை பார்த்து வளர்ந்து, நாமும் மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக மாற வேண்டும். அரசியல் என்பது அனைத்து அறிவியல்களுக்கும் முதன்மையானது. உங்கள் வாழ்க்கையை அரசியல் தீர்மானிப்பதால், உங்கள் அரசியலை நீங்களே தீர்மானிக்க வேண்டும். இந்தியா ஒரு குடியரசு நாடு. நாட்டின் முதல் குடிமகனாக குடியரசுத் தலைவர், பரம்பரை வாரிசாக வராமல், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்.
நாட்டின் உச்சபட்ச புனித நூலான இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம், நமக்கு வழங்கி இருக்கும் வாக்குரிமை, ஒரு மாபெரும் பரிசாகும். கடந்த 80 ஆண்டுகளாக சாமானிய மக்களுக்கு கிடைத்துள்ள, இந்த ஜனநாயக உரிமையையும், அரசியலமைப்பையும் நாம் போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும். அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை ஒவ்வொருவரும் படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். வாக்காளர் விழிப்புணர்வு மன்றம் வழியாக, மாணவ, மாணவியர் பள்ளி பருவத்திலேயே அரசியலைப் பற்றி அறிந்து கொள்வது மிகவும் சிறப்பாகும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
பள்ளியில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு மன்றம் தொடங்கியது குறித்து, பள்ளி நிர்வாக அறங்காவலர் ராமசாமி வாழ்த்து தெரிவித்தார். விழாவில் வரலாற்று ஆசிரியர் ராஜேந்திரன், பள்ளி முதல்வர் உமா மகேஸ்வரி, துணை முதல்வர் சக்திவேல் ஆகியோர் பேசினர். ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் விழாவில் பங்கேற்றனர். மன்ற ஆசிரியர் ராஜேந்திரன் நன்றி கூறினார்.
படங்கள் திரு பாலாஜி.