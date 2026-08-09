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வெயிட்டரா..? நம்மூர் பெண்களா?

வெயிட்டரா..? நம்மூர் பெண்களா?

UPDATED : ஆக 08, 2026 03:31 PM

ADDED : ஆக 08, 2026 02:40 PM

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UPDATED : ஆக 08, 2026 03:31 PM ADDED : ஆக 08, 2026 02:40 PM

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இப்படித்தான் கேட்டு கொண்டிருந்தார்கள், கோவையில் பலரும். அது பழைய கதை.

ரேஸ்கோர்ஸில் உள்ள பாப்பீஸ் டவரின் 'Indchicoo' ரெஸ்டாரன்டில் தமிழ் பெண்களும் இரவு உணவக சேவையில் அசத்துகிறார்கள். குடும்பம், குழந்தைகள், சமூக பார்வை, வாடிக்கையாளர் குணம் என பல சவால்களை தாண்டி, வெயிட்டர் வேலையை தங்கள் வெற்றியின் அடையாளமாக மாற்றி விட்டார்கள்.

ஐந்து ஆண்டுகளாக ஹோட்டல் துறையில் இருக்கும் ஷோபனா, பிரீ-கேஜி படிக்கும் குழந்தைக்கு அம்மா. காலை உணவு முதல் இரவு உணவு வரை விருந்தினர்களை கவனிப்பது அவரது தினசரி வேலை. “ஆரம்பத்துல வீட்ல சப்போர்ட் இல்ல. லேட்டா போறதால நிறைய கேள்வி. இப்போ என் வேலைய புரிஞ்சிக்கிட்டு குடும்பமே துணையா இருக்கு” என்கிறார்.

ஒன்பது மாதமாக இந்த வேலையில் இருக்கும் சுஷ்மா, முன்பு கல்வி ஆலோசகராக இருந்தவர். “பொம்பளைகளுக்கு ஹோட்டல் வேலையானு ஒரு காலத்ல கேட்டாங்க. கஸ்டமர்ல பல ரகம் இருக்கதான் செய்வாங்க. யார்ட்ட எப்படி பேசணும், என்ன பேசலாம்னு கரெக்டா புரிஞ்சுகிட்டு, அந்த எல்லைக்கு உள்ளே நடந்துகிட்டா எந்த பிரச்னையும் கிடையாது. எதையும் மனசுல வச்சுக்காம ப்ரொபஷனலா கடந்து போகணும். வீட்ல புரிதல் இருந்தா வேலைய நாம சந்தோஷமா செய்யலாம்” என்கிறார்.

இரண்டு ஆண்டு அனுபவம் கொண்ட கிரிஜா, பி.காம் முடித்தவர். “வேலைல ஏதுங்க ஆம்பளை, பொம்பளை வித்யாசம்? உண்மையா பாத்தா ஆண்களை விட எந்த வேலையவும் நாம பெட்டராவே செய்ய முடியும். ஏன்னா, நமக்கு பொறுமை அதிகம். கஸ்டமர்ஸ் யாரு எப்படி பேசுறாங்கன்னு புரிஞ்சிக்கணும். அப்புறம்தான் நாம பேசணும். அது போதும்” என்று அனுபவத்தை பகிர்கிறார்.

மூவரும் சொல்லும் ஒரு கருத்து: “வட இந்திய பெண்கள், வெளிநாட்டு பெண்கள் ரொம்ப காலமா ஹோட்டல் வெயிட்டரா வேலை செய்றாங்க. தமிழ்நாட்ல இப்பதான் நிறைய பெண்கள் வராங்க. தயக்கத்துக்கு அவசியம் இல்ல. ஹோட்டல் நிர்வாகம் ஆண், பெண் வித்யாசம் பாக்றது இல்ல. மரியாதை, பாதுகாப்பு, நம்பிக்கை தராங்க. திறமைய மட்டுமே பாக்றாங்க. இது பழைய காலம் இல்லீங்க..!”

மூவரின் மெசேஜ் என்ன? “பொறுமை முக்கியம். நேரத்தை மதிக்கணும். இது சாதாரண சர்வீஸ் வேலை இல்ல. மனிதர்களை புரிஞ்சிக்க கற்றுத்தரும் வாழ்க்கை பள்ளி” என்கின்றனர் பெருமையோடு.

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