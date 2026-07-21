ஹிந்து முன்னணி நிர்வாகி மீது ரசாயன பொருள் வீச்சு நடந்ததா?
ஹிந்து முன்னணி நிர்வாகி மீது ரசாயன பொருள் வீச்சு நடந்ததா?
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 10:37 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:33 PM
மதுக்கரை: குனியமுத்தூரிலுள்ள திருநகர் காலனியை சேர்ந்தவர் பிரபாகரன், 39; கோவை மாநகர் மாவட்ட ஹிந்து முன்னணி துணை தலைவர். ஜூலை 19 இரவு தனது இரு சக்கர வாகனத்தில், மேற்கு புறவழி சாலை வழி சென்றார்.
அவ்வழியிலுள்ள செங்கல் தொழிற்சாலை ஒன்றின் அருகே பாலத்தினருகே நான்கு பேர் நின்றிருந்தனர். கடந்து வந்தபோது, அக்கும்பல் பின்தொடர்ந்துள்ளது. செங்கல் தொழிற்சாலை எதிரே இருவர் பைக்கை வழிமறித்து, தகாத வார்த்தைகளை கூறி திட்டியுள்ளனர். கல், ஏதோ ரசாயன பொருளை ஒன்றையும் வீசியுள்ளனர். கல் வாகனத்தின் மீதும், ரசாயனம் பிரபாகரனின் முதுகிலும் பட்டது.
பிரபாகரனுக்கு முதுகில் எரிச்சல் ஏற்பட்டது. மைல்கல் பகுதிக்கு வந்து, நகர பொறுப்பாளர் வினீத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தார். அவருடன், 108 ஆம்புலன்சில் கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்றார்.
அவரது புகாரில் மதுக்கரை போலீசார் மர்ம நபர்களை தேடுகின்றனர்.