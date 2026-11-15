சூலுார் குளங்களில் 20 ஆண்டுகளாக தேங்கும் கழிவுகள்

UPDATED : நவ 14, 2026 07:38 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:32 PM
சூலூர்:
சூலூர் ரயில்வே பீடர் ரோட்டில், பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் சூலுார் பெரிய, சின்ன குளங்கள் உள்ளன.
நொய்யல் ஆற்றில் உள்ள ராவத்தூர் தடுப்பணையிலிருந்து ராஜ வாய்க்கால் வழியாக, இக்குளங்களுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. நொய்யல் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் போது, தண்ணீர் திறப்பது வழக்கம் மாறி கால் நூற்றாண்டுக்கு மேலாகிறது. இரு குளங்களிலும் தேங்கியிருக்கும் கழிவு நீர், சிறிதளவு குறைந்தால் கூட, உடனடியாக ஷட்டரை திறந்து கழிவு நீரை திறப்பது வழக்கமானது.
ஏற்கனவே, 20 ஆண்டுக்கு மேலாக, தேங்கி இருக்கும் கழிவு நீரால், குளங்களில் அனைத்து விதமான கழிவுகளும் மண்டி கிடக்கின்றன. குளங்களை தூர் வாருங்கள், என, சுற்றுவட்டார விவசாயிகளின் பல ஆண்டு கோரிக்கைகள், தண்ணீரில் எழுதிய எழுத்துக்களாகி விட்டன.
நீர் நிலைகளுக்கு கழிவுகளை நேரடியாக கொண்டு சேர்ப்பதில் நீ முந்தியா நான் முந்தியா என, தனியார் தொழிற்சாலைகளும், உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் போட்டியிட்டு கொள்கின்றன. சூலூர் ராஜ வாய்க்காலை ஒட்டிய தொழிற்சாலைகள் நேரடியாக கழிவுகளையும், கழிவு நீரையும் வாய்க்காலில் விடுகின்றன. அதேபோல், பேரூராட்சி, ஊராட்சி பகுதிகளில் உருவாகும் கழிவு நீரும், நீர் வழித்தடங்கள் வழியாக நேரடியாக பெரிய குளத்துக்கு வருகின்றன.
இரு மாதங்களுக்கு முன் சின்ன குளம் வறண்டு கிடந்தது. குளத்தை தூர் வார கோரி, கலெக்டர், நீர் வள ஆதாரத்துறை அதிகாரிகளிடம் நடையாய் நடந்தனர். ஆனால், ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. குளங்களில் மீன் வளர்ப்போரும், ஆளும்கட்சி வி.ஐ.பி., களும் கூட்டணி அமைத்து கொடுத்த நெருக்கடியால், வறண்டு கிடந்த சின்ன குளத்துக்கு கழிவு நீர் திறந்துவிடப்பட்டதால், விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறியதாவது:
நொய்யல் ஆற்றில் பல ஆண்டுகளாக கழிவு நீர் ஓடுகிறது. அதை தடுக்க மாவட்ட நிர்வாகம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. ஆற்றின் கதைதான் அப்படி என்றால், குளங்கள், குட்டைகளின் நிலையும் அதேபோல் மாறி வருகின்றன. சூலூர் குளங்களே அதற்கு சாட்சியாகி உள்ளன. ஊராட்சிகளிலும் நீர் நிலைகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தும் இடங்களாக உருமாறி வருகின்றன. மக்களும், உள்ளாட்சி நிர்வாகங்களும் மனது வைத்தால் தான் இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண முடியும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.