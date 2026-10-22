வீட்டிலிருந்து வேலை என்று சொன்னால் உஷாரா இருங்க; போலீசார் எச்சரிக்கை
வீட்டிலிருந்து வேலை என்று சொன்னால் உஷாரா இருங்க; போலீசார் எச்சரிக்கை
UPDATED : அக் 08, 2026 09:53 PM
ADDED : அக் 08, 2026 08:54 PM
கோவை: வீட்டில் இருந்தே கூடுதல் வருவாய் ஈட்டலாம் என்று சொல்லி பெண்களையும், கல்லுாரி மாணவர்களையும் குறிவைத்து, லட்சங்களிலும் கோடிகளிலும் பணம் பறிக்கிறது ஆன்லைன் மோசடி கும்பல்.
கூகுள் ரிவ்யூ, ஓட்டல் ரிவ்யூ, கட் காப்பி பேஸ்ட் உள்ளிட்ட பணிகளை எளிதாக ஆன்லைனில் செய்து சம்பாதிக்க ஆசை ஏற்படுத்தி, பணம் பறிக்கின்றனர். இது தொடர்பாக மாவட்ட சைபர் கிரைம் பிரிவில், 17 புகார் பதிவாகியுள்ளன. ரூ.1.50 கோடி நிதி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
சமூக வலைதளங்கள், வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான இணையதளங்கள் மற்றும் வாட்ஸ்அப், டெலிகிராம் செயலி மூலம் வீட்டில் இருந்து வேலை, பகுதி நேர வேலை, ஒரு நாளைக்கு ஆயிரங்களில் சம்பாதிக்கலாம் என விளம்பரம் வெளியிடுகின்றனர்.
இதை நம்பி தொடர்பு கொள்ளும் நபர்களிடம், ஆன்லைனில் ரிவ்யூ அளிப்பது, குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களின் சேவைகளை மதிப்பிடுவது போன்ற எளிய பணிகள் வழங்கப்படுகின்றன. முதலில் சிறு பணிகளை கொடுத்து, அதற்கான கமிஷன் தொகையை வழங்குகின்றனர்.
இதன் மூலம் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு, இது உண்மையான வேலைதான் என்ற நம்பிக்கை ஏற்படுத்தி, தொடர்ந்து அதிக கமிஷன் கிடைக்கும் பணி வழங்குவதாக கூறி, அதற்கு தொகையை செலுத்த வலியுறுத்துகின்றனர்.
பலரும் சேமிப்பை தவிர, கடன் வாங்கி பணம் செலுத்துகின்றனர். பணத்தை திரும்ப பெற வரி, ஜி.எஸ்.டி., பாதுகாப்பு தொகை, கணக்கு சரிபார்ப்பு கட்டணம் என காரணங்களை கூறி மீண்டும் பணம் கேட்கின்றனர்.
தொடர்ந்து பணம் செலுத்தியும் வருவாய் கிடைக்காமல் போகும் நிலையில், தாங்கள் மோசடி செய்ததை நினைத்து மனம் வறுந்துகின்றனர். இது குறித்து மாவட்ட சைபர் கிரைம் பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் கவிதா கூறியதாவது:
மாவட்ட அளவில் 17 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. இதில்,1.50 கோடி நிதியிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக, 2.27 லட்சம் ரூபாய் வங்கிகளில் முடக்கியுள்ளது.
மோசடி கும்பல்கள் முதலில் நமக்கு பணம் கொடுப்பார்கள் அதன் மூலம், நம்பிக்கை ஏற்படுத்தி கமிஷன் கொடுப்பார்கள். நம்மிடம் பல காரணங்கள் கூறி பணத்தை பறிக்க துவங்குவார்கள். மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்கவேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.