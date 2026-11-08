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ADDED : நவ 07, 2026 08:24 PM
திருப்பூர்: பூஜை செய்து விட்டு எலுமிச்சையை ரோட்டில் வீசிய விவகாரத்தில் ஏற்பட்ட தகராறில், மெக்கானிக்கை அரிவாளால் தாக்கிய இளநீர் வியாபாரி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
திருப்பூர், ஊத்துக்குளி ரோடு, கூலிபாளையம் நால் ரோடு பகுதியில் டூ வீலர் ஒர்க் ஷாப் நடத்தி வருபவர் வினோத்குமார், 45. வழக்கம் போல் சுவாமி கும்பிட்டு விட்டு, எலுமிச்சையை நறுக்கி ரோட்டில் வீசியுள்ளார். எலுமிச்சை அருகேயுள்ள மற்றொரு கடையின் முன்புறம் ரோட்டில் சென்று விழுந்துள்ளது.
இதை கண்ட அந்த கடைக்காரர் இளநீர் வியாபாரி வெள்ளத்துரை, 55, கோபமடைந்தார். இதுகுறித்து அவர் வினோத்குமாரை கேட்ட போது இருவரிடையே வாக்குவாதம் எழுந்தது. இதில் ஆவேசமடைந்த வெள்ளத்துரை தன்னிடமிருந்த இளநீர் வெட்டும் அரிவாளால் வினோத்குமாரை தாக்கினார்.
உயிருக்கு பயந்து வினோத்குமார் அங்கும் இங்கும் ஓடினார். அக்கம் பக்கத்தினர் அவரை பாதுகாக்க முயன்ற போதும், வெள்ளத்துரை அவர்களையும் தள்ளி விட்டு விட்டு வினோத்குமாரை விடாமல் விரட்டி விரட்டி சென்று அரிவாளால் தாக்கினார்.
இதில் காயமடைந்த அவரை அருகிலிருந்தோர் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அனுப்பினர். இந்த சம்பவம் அங்குள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவானது. இந்த சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. ஊத்துக்குளி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.