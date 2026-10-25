மடத்துக்குளத்தில் சிதிலமடைந்த நீர் வளத்துறை அலுவலகம்
மடத்துக்குளத்தில் சிதிலமடைந்த நீர் வளத்துறை அலுவலகம்
ADDED : செப் 25, 2026 08:00 PM
உடுமலை: மடத்துக்குளம், அமராவதி பாசன திட்ட நீர் வளத்துறை ஆய்வு மாளிகை மற்றும் அலுவலகங்கள் பராமரிப்பின்றி, சிதிலமடைந்து வருகிறது. இதனை புதுப்பிக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நீர் வளத்துறை, அமராவதி பாசனத்திட்டத்தின் கீழ், மடத்துக்குளத்தில், இளம் பொறியாளர் அலுவலகம் மற்றும் ஆய்வு மாளிகை உள்ளது.
இதனை முறையாக பராமரிக்காத நிலையில், உதவி பொறியாளர் அலுவலகம் முன், புதர் மண்டியும், மண் மூடியும் காணப்படுகிறது.
அதே போல், அலுவலகம் மற்றும் ஆய்வு மாளிகை கட்டடங்கள் சிதிலமடைந்தும், பின் பகுதியில், பழைய வாகனங்கள் பயன்பாடின்றி வீணாக உள்ளதோடு, புதர் மண்டியும் காணப்படுகிறது.
பல்வேறு பணிகளுக்காக ஏராளமான விவசாயிகள், உதவி பொறியாளர் அலுவலகத்திற்கு வரும் நிலையில், போதிய வசதிகளும், பாதுகாப்பற்ற சூழலும் உள்ளது.
எனவே, உதவி பொறியாளர் அலுவலகம் மற்றும் ஆய்வு மாளிகையை புதுப்பிக்க, அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.