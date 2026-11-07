மழை காலங்களில் வீட்டைச்சுற்றி தண்ணீர் தேங்க விடக்கூடாது
மழை காலங்களில் வீட்டைச்சுற்றி தண்ணீர் தேங்க விடக்கூடாது
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 05:24 PM
மழைக்காலத்தில் நீரால் மிகுந்த நன்மையே ஆயினும், கட்டடத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படாவண்ணம் முன் எச்சரிக்கையாக இருப்பது அவசியம். முக்கியமாக, கட்டடத்தை சுற்றி மழைநீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்வது அவசியம்.
விழும் மழைநீர் உடனடியாக வெளியில் ஓடிவிட வேண்டும். கட்டடத்தை சுற்றிலும் உள்ள நிலத்தை வாட்டம் கட்டி நுழைவாயில் வழியாக வெளியில் அனைத்து நீரும் வெளியேறும் வகையில் அமைக்க வேண்டும். குழி ஏதேனும் இருப்பின் அதை நிரப்பவேண்டும்.
தரையில் குழி இருப்பின் சமன்படுத்த வேண்டும். சுற்றுப்புற நிலத்தின் மூலம் மழைநீர் இறங்கி மண் தன்மைக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடாது. நீர் இறங்குமாயின், கட்டடத்தின் அஸ்திவாரம் பாதிக்கப்படும்.
கட்டடத்தின் மொட்டைமாடியில் குப்பை இருப்பின் முழுவதுமாக அகற்றவேண்டும். மழைநீர் வெளியேற்றும் குழாயில் அடைப்பு உள்ளதா என கண்டு அதை அகற்றவேண்டும். காரையில் விரிசல் ஏதேனும் இருப்பின் கொத்தனார் வைத்து சரி செய்யவேண்டும்.
நீர் வழிந்தோடும் பொருட்டு வாட்டம் சரியாக இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். சாலை மட்டத்தைவிட கட்டடத்தின் சுற்றுப்புறம் சுமார் 1.5 அடி உயரத்தில் இருத்தல் நல்லது. சாலையின் மட்டத்தைவிட கீழாக இருக்கும் கட்டடங்களில், ‘மோட்டார் பம்ப்’ மூலம் உடனடியாக வெளியேற்றும் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும்.
சேகரிப்பு தொட்டி இருப்பின், குப்பை நீங்கி தண்ணீரை வடிகட்டி நிரப்புவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும். இவ்வாறு சேகரிக்கும் நீரை குடிக்க பயன்படுத்தும்முன் அதன் தன்மையை சோதித்து உகந்ததா என அறிய வேண்டும்.
பழைய மண் சுவர் இருப்பின், தொடர்மழையினால் அதன் உறுதித் தன்மை பாதிப்படையலாம். சுற்றுப்புற சுவர் ஏதேனும் சாய்வடைந்திருந்தால் அதன் அருகில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்கிறார், பதிவுபெற்ற பொறியாளர்கள் சங்க (கோவை) முன்னாள் தலைவர் கனகசுந்தரம்.