குடிநீர் கட்டண குளறுபடி மாநகராட்சி, சூயஸ் ஆய்வு

UPDATED : நவ 01, 2026 08:47 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:44 PM
கோவை: மாநகரின் 60 வார்டுகளில் 24 மணி நேரம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணியை சூயஸ் நிறுவனம் செய்கிறது. பீளமேடு பகுதியில் இத்திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்ட வீடுகளில், அதிக கட்டணம் விதிக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. வழக்கமான கட்டணத்துக்கு பதில், ரூ.4,000 முதல் 8,000 வரை விதிக்கப்பட்டது. மீட்டர் கட்டண அளவில் குளறுபடி நடந்ததாக மக்கள், கவுன்சிலர் புகார் கூறினர். சம்பந்தப்பட்ட வீடுகளில் மாநகராட்சி அதிகாரிகள், சூயஸ் பணியாளர்கள் ஆய்வு செய்தனர்.
வீட்டு உரிமையாளர்கள் பழைய மற்றும் புதிய குடிநீர் குழாய்களை இணைத்திருப்பதால் அதிக கட்டணம் வந்துள்ளது என்று சூயஸ் சார்பில் கூறினர். அதற்கு வீட்டு உரிமையாளர்கள், கடந்த 2 ஆண்டுகளாக 24 மணி நேரம் குடிநீர் இணைப்பு பயன்பாட்டில் உள்ளது. இதுவரை வராத கட்டணம், நீர் பற்றாக்குறையாக இருந்த காலத்தில் எப்படி வந்தது. நன்கு ஆராய்ந்து பிரச்னையை சரி செய்யுங்கள் என கூறினர்.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள விளக்கத்தில், மீட்டர் கட்டண அளவீட்டில் தவறு இல்லை. புகார் வந்த வீடுகளில் பழைய இணைப்பை துண்டிக்க அறிவுறுத்தியுள்ளோம். மாநகராட்சி வழிநடத்துதலில் சூயஸ் நிறுவனம் குடிநீர் விநியோகிக்கிறது. 2013ம் ஆண்டு மாநகராட்சி விதித்த கட்டணமே வசூலிக்கப்படுகிறது. கட்டண நிர்ணயம், வசூல் ஆகியவற்றில் சூயஸ் நிறுவனத்திற்கு தொடர்பில்லை. குடிநீர் கட்டணத்தில் திருத்தம் செய்வதாக இருந்தால், மாநகராட்சி மாமன்றத்தில் ஒப்புதல் பெற்றே நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.