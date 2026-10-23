வால்பாறையில் பரவலாக பெய்த மழையால் நீர்வரத்து

UPDATED : அக் 22, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:54 PM
வால்பாறை: வால்பாறையில் பரவலாக மழை பெய்யும் நிலையில், நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் இருந்து நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
வால்பாறையில் கடந்த, 16ம் தேதி முதல் வடகிழக்கு பருவமழை பெய்கிறது. ஆரம்பத்தில் சாரல்மழையாக இருந்தது, கடந்த நான்கு நாட்களாக கனமழை பெய்கிறது. இதனால் அணைகளின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் இருந்து நீர்வரத்தும் அதிகரித்து வருகிறது.
பனிமூட்டத்துடன் கனமழை பரவலாக பெய்வதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கபட்டுள்ளது.
சோலையாறு அணையின், 160 அடி உயரத்தில் நேற்று காலை, 58 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. 120 அடி உயரம் உள்ள ஆழியாறு அணையின் நீர்மட்டம், 56.40 அடியாகவும், 72 அடி உயரம் உள்ள பரம்பிக்குளம் அணையின் நீர்மட்டம்,59.24 அடியாகவும் இருந்தது.
நேற்று காலை, 8:00 மணி வரை பதிவான மழை அளவு (மில்லி மீட்டரில்):
சோலையாறு – 28, பரம்பிக்குளம் – 26, ஆழியாறு – 42, வால்பாறை – 17, மேல்நீராறு – 19, கீழ்நீராறு – 11, காடம்பாறை – 11, மேல்ஆழியாறு – 43, சர்க்கார்பதி – 38, வேட்டைக்காரன்புதுார் – 14, துாணக்கடவு – 51, பெருவாரிப்பள்ளம் – 34, நவமலை – 38, பொள்ளாச்சி – 7 என்ற அளவில் மழை பெய்தது.