ஏர்போர்ட் விரிவாக்கத்துக்கு நாங்கள் எதிரி அல்ல; நிலம் கொடுத்த மக்கள் சாலை கேட்டு முறையீடு
ஏர்போர்ட் விரிவாக்கத்துக்கு நாங்கள் எதிரி அல்ல; நிலம் கொடுத்த மக்கள் சாலை கேட்டு முறையீடு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:24 AM
நீலாம்பூர்: கோவை விமான நிலைய விரிவாக்கத்துக்கு நிலம் கையகப்படுத்த குடியிருப்புக்கு சதுரடிக்கு ரூ.1,500, விவசாய பகுதிக்கு ரூ.900 என இழப்பீடு வழங்கப்படுகிறது. இதுவரை கையகப்படுத்திய நிலம் ஆணையம் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. வருவாய்த்துறை நில அளவை பிரிவினர் எல்லையை அளவீடு செய்து கொடுத்தனர். சுற்றுச்சுவர் கட்டுவதற்கு குழி தோண்டும் பணி நடக்கிறது.
சின்னியம்பாளையத்தில் இருந்து இருகூர் செல்லும் வழித்தடத்தில் சுற்றுச்சுவர் கட்டினால், நிலம் வழங்கியவர்கள் வைத்திருக்கும் மீதமுள்ள பகுதிக்கு செல்ல 10 மீட்டர் அகலத்துக்கு சாலை வசதி கிடைப்பதில்லை. 4 மீட்டர் ஒதுக்கப்படும் என ஆணையம் தரப்பில் தெரிவிப்பதால், நில உரிமையாளர்கள் ஏற்பதில்லை. சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். 16ம் தேதி விசாரணைக்கு வருகிறது.
நிலம் கொடுத்ததால் பாதிக்கப்படும் மக்கள் கூறியதாவது:
விமான நிலைய விரிவாக்கத்துக்கு நாங்கள் எதிரானவர்கள் அல்ல. எங்களது நிலத்தின் பெரும் பகுதியை கொடுத்து விட்டோம்.
மீதமுள்ள பகுதியை பயன்படுத்த சாலை வசதி வேண்டும். 4 மீட்டர் அகல ரோட்டில் எதிரெதிரே வாகனங்கள் வந்து செல்ல முடியாது. மீதமுள்ள நிலத்தில் விவசாயம் செய்ய முடியாத நிலை உருவானால் மாற்று பயன்பாட்டுக்கு தயார் செய்ய வேண்டும். அரசு விதிமுறைப்படி, கட்டட வரைபட அனுமதி பெற 10 மீட்டர் சாலை வசதி தேவை.
அதனால், 10 மீட்டர் ஒதுக்க கோரி வருகிறோம். சில இடங்களில் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு சுற்றுச்சுவர் செல்கிறது; அவர்களுக்கு போக்கிடம் இல்லை.
ஐகோர்ட் அறிவுறுத்தியது போல், மீதமுள்ள நிலத்துக்கும் இழப்பீடு வழங்கி, எடுத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது 10 மீட்டர் அகலத்துக்கு சாலை வசதி ஏற்படுத்த மேலும் 6 மீட்டர் நிலம் தர தயாராக இருக்கிறோம். இழப்பீடு வழங்கி, நிலம் எடுத்து சாலை அமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.