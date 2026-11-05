சாப்பாட்டுக்கும் மருந்துக்கும் கஷ்டப்படுறோம்: பஸ் வசதி துண்டிக்கப்பட்டதால் கிராம மக்கள் கதறல்
சாப்பாட்டுக்கும் மருந்துக்கும் கஷ்டப்படுறோம்: பஸ் வசதி துண்டிக்கப்பட்டதால் கிராம மக்கள் கதறல்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:20 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:18 AM
மேட்டுப்பாளையம்: பர்லியாறில் அன்றாட போக்குவரத்து வசதிகள் ஏதுமில்லாததால், உணவுக்கும், மருந்துக்கும் பர்லியாறு மக்கள் சிரமத்துக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
கோவை, நீலகிரி மாவட்ட எல்லையான பர்லியாறில் குடியிருப்புகளும், நீலகிரி மலையின் நுழைவாயிலாக இருப்பதால் அங்கு நிறைய கடைகளும் உள்ளன. இங்கிருந்து 25க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள மகாஜன மற்றும் நகராட்சி பள்ளிக்கும், கல்லூரிக்கும் அரசு பஸ்சில் சென்று வந்தனர்.
பர்லியாரில் ஏற்பட்ட மண் சரிவில் ஒரு பாறை, எந்நேரத்திலும் கீழே விழும் என்பதால், மேட்டுப்பாளையம் பர்லியார் வழியாக, குன்னூருக்கு போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. வாகன போக்குவரத்து இல்லாததால், பர்லியாரிலிருந்து மாணவர்கள் பள்ளி, கல்லுாரிக்கு செல்ல முடியாமல் தவிக்கின்றனர்.
பர்லியாரில் வசிக்கும் பெற்றோர் சிலர் கூறியதாவது:
மண் சரிவால், 11 நாட்களாக பர்லியார் வழியாக, போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யாததால் சிரமத்துக்குள்ளாகி வருகிறோம். மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள உறவினர் வீடுகளில் தங்கி பள்ளி, கல்லூரிக்கு சென்று வருகின்றனர். வயது வந்த பெண் பிள்ளைகளை வெளியிடங்களில் தங்க வைப்பதில் சிரமம் உள்ளது. பாறை விழும் பகுதியில் போக்குவரத்தை அனுமதிக்க வேண்டாம். அதற்கு சில மீட்டர் துாரத்தில் பாதுகாப்பான பகுதி வரை பஸ்களை இயக்கலாம். தீயணைப்பு, புவியியல் துறையினரோடு கோவை, நீலகிரி மாவட்ட நிர்வாகம் பேசி தீர்வு காண வேண்டும். உணவு பொருட்கள், மருந்து, மாத்திரைகள் எங்களுக்கு வந்து சேர ஏற்பாடு செய்யுங்கள்.
இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.