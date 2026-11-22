பணம் ஒதுக்கி புத்தகம் வாங்குகிறோம்... ஆனால் படிக்க நேரம் ஒதுக்குவதில்லையே!
பணம் ஒதுக்கி புத்தகம் வாங்குகிறோம்... ஆனால் படிக்க நேரம் ஒதுக்குவதில்லையே!
UPDATED : நவ 21, 2026 03:03 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:00 PM
கோவை: புத்தகம் வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை பலருக்கும் இருக்கிறது. பிடித்த எழுத்தாளரின் புத்தகம், நண்பர்கள் பரிந்துரைக்கும் புத்தகம், சமூக ஊடகங்களில் பிரபலமாகும் புத்தகம் என ஏதாவது ஒன்றை பார்த்ததும் உடனே வாங்கி விடுகிறோம். ஆனால், வாங்கிய புத்தகத்தை முழுமையாக படிக்கிறோமா என்றால் பலரிடம் அதற்கு பதில் இல்லை.
சில புத்தகங்கள் அலமாரியில் அழகாக இடம்பிடிக்கின்றன. இன்னும் சில புத்தகங்கள் இரண்டு, மூன்று பக்கங்களுடன் பாதியிலேயே நிற்கின்றன.
இதுகுறித்து வாசகர்கள் சிலரிடம் பேசினோம்.
புத்தகம் படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு. ஆனா வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கே லேட்டாகிடுது. வேலை அதிகமா இருக்கறதால படிக்க நேரம் கிடைக்கிறதில்லை. சில நேரம் புத்தகம் வாங்கினதையே மறந்துடுறேன் என்றார் தனியார் நிறுவன ஊழியர் கார்த்திக்.
சிலருக்கு படிக்க ஆசை இருக்கிறது. என்ன புத்தகம் படிப்பது என தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு புக்கை வாங்கி விடுகின்றனர்.
கண்காட்சி ஒன்றில் புத்தகம் வாங்கியதாக கூறிய ஐ.டி.ஊழியர் காவியா, எனக்கு புதுசா புத்தகம் படிக்கணும்னு ஆசை வந்துச்சு. என்ன புக் வாங்குறதுன்னு தெரியாம சோசியல் மீடியால கருத்து கேட்டு எக்சிபிஷன்ல வாங்கினேன். ஆனா அது எனக்குப் பிடிக்கல. ரெண்டு மூணு பக்கம் படிச்சுட்டு விட்டுட்டேன் என்கிறார்.
பிளஸ் 2 மாணவி அக்ஷயா கூறுகையில், எனக்கு கிரைம் நாவல்னா ரொம்பப் பிடிக்கும். ஆனா ஆரம்பத்துல கதை கொஞ்சம் மெதுவாத்தான் போகும். இடையிலதான் விறுவிறுப்பா இருக்கும். அந்த ஆரம்ப பக்கங்களை கடக்குறதுக்குக்காக சில பக்கங்களை படிக்காம விட்டுடுவேன் என்கிறார்.
எல்லோருக்கும் நேரம்தான் இன்று முக்கிய பிரச்னை. அரசு நிறுவனம் ஒன்றில் வேலை பார்க்கும் அருணுக்கும் இதே பிரச்னைதான்.
புத்தகம் வாங்கும்போது இருக்கிற ஆர்வம் தொடர்ந்து படிக்கிற வரை இருக்கு. ஆனா நேரம் இல்லாம ஒரு நாலு நாள் தொடர்ந்து படிக்காம விட்டுட்டா, அதுக்கப்புறம் புத்தகம் படிக்கிறதே மறந்துருது என்கிறார் அவர்.
அலமாரியில் புத்தகங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதைவிட, வாசிக்கும் நேரத்தை அதிகரிப்பதே முக்கியம். புத்தகம் படிக்க நேரமில்லை என்று சொல்வதைவிட, தினமும் சில நிமிடங்களை அதற்காக ஒதுக்கிப் பார்ப்போம்.
ஒருவேளை, நாம் பாதியில் நிறுத்தி வைத்திருக்கும் அந்த புத்தகத்தின் அடுத்த பக்கத்தில் நமக்குப் பிடித்தமான ஒரு புதிய பகுதி காத்திருக்கலாம்.