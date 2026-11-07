சந்தைக்கு வந்தவர்களுக்கு 'வி த லீடர்ஸ்' துணிப்பை

UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:06 PM
சூலூர்: சூலூர் சட்டசபைதொகுதி 'வி த லீடர்ஸ்' அமைப்பு சார்பில், சூலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடக்கிறது. இதில், தன்னார்வலர்கள் பழனிசாமி, ரவிக்குமார் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.
கலங்கல் வார சந்தைக்கு வந்த, மக்களுக்கு, காய்கறிகள் மற்றும் மளிகை பொருட்கள் வாங்க, துணிப்பைகளை 'வி த லீடர்ஸ்' அமைப்பு நிர்வாகிகள் வழங்கினர். பிளாஸ்டிக்கை தவிர்க்கவும், இயற்கை வளங்கள், நீர் நிலைகளை பாதுகாக்க வலியுறுத்தியும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். பூங்கொடி, சபாபதி உள்ளிட்டோர் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.
இதேபோல், சுல்தான்பேட்டை அடுத்த செஞ்சேரிமலை மந்திரகிரி வேலாயுதசுவாமி கோவில் அடிவாரத்தில், 'வி த லீடர்ஸ்' அமைப்பினர் நான்காவது வாரமாக தூய்மை பணி மேற்கொண்டனர். சுகாதாரம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் குறித்து மக்களிடத்தில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.