மகளிர் கட்டணமில்லா பயணம் 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு கோரிக்கை
மகளிர் கட்டணமில்லா பயணம் 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு கோரிக்கை
ADDED : ஆக 03, 2026 04:55 AM
வால்பாறை: மகளிர் பயன்பெறும் வகையில், வால்பாறை - அட்டகட்டி இடையே அரசு பஸ் இயக்கக்கோரி 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வால்பாறை தாலுகா 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் சார்பில், அரசு போக்குவரத்துக்கழக மேலாளரிடம் மனு வழங்கப்பட்டது. அதில் கூறியிருப்பதாவது:
வால்பாறை அரசு போக்குவரத்துக்கழகத்தின் சார்பில், அரசு பஸ்களில் மகளிருக்கு கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்யும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தால் எஸ்டேட் பகுதியில் வசிக்கும் தொழிலாளர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர்.
ஆனால், வால்பாறையிலிருந்து கவர்க்கல், வாட்டர்பால்ஸ் வழியாக பொள்ளாச்சிக்கு இயக்கப்படும் அரசு பஸ்களில், மகளிர் கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்ய அனுமதியில்லை. இதனால் இந்த பகுதியில் வசிக்கும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள், கட்டணமில்லாமல் அரசு பஸ்களில் பயணம் செய்ய முடியாமல் தவிக்கின்றனர்.
எனவே, வால்பாறையிலிருந்து அய்யர்பாடி, ரொட்டிக்கடை, கவர்க்கல், வாட்டர்பால்ஸ் வழியாக அட்டகட்டி வரை காலை, மாலை நேரங்களில் மகளிருக்கான அரசு பஸ் இயக்க வேண்டும்.
அதே போல், வால்பாறையிலிருந்து பொள்ளாச்சி செல்லும் அரசு பஸ்களில் விரைவு பேருந்துக்கு, 64 ரூபாய் கட்டணமும், சாதாரண பேருந்தில் 48 ரூபாய் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. இதை மாற்றி அனைத்து பஸ்களிலும் சாதாரண கட்டணமாக, 48 ரூபாய் மட்டுமே வசூலிக்க வேண்டும்.
அரசு பஸ்களில் பயணியர் இருக்கை, கைப்பிடி சேதமான நிலையில் உள்ளதை மாற்றியமைக்க வேண்டும். இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.