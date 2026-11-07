/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பெண்களுக்கு 2 மாதமாக வீ தி லீடர்ஸ் சிலம்ப பயிற்சி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 03:02 PM
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கணுவாய்: தடாகம் ரோடு, கணுவாயில் வீ தி லீடர்ஸ் பெரியநாயக்கன்பாளையம் மேற்கு ஒன்றியம் சார்பில் பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக, தமிழர்களின் பாரம்பரிய தற்காப்பு கலையான சிலம்பம் பயிற்சி இரண்டு மாத காலமாக வழங்கப்பட்டது.
இதில், 100க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பயிற்சி பெற்றனர். பயிற்சிகளை சுவடு சிலம்பம் பயிற்சி அகாடமியின் நிறுவனர் வெண்மதி குழுவினர் வழங்கினர்.
நிறைவு விழாவில், பெண்கள் சிலம்பம், வேள் கம்பு, சுருள்வாள் உள்ளிட்ட தற்காப்பு கலையின் செயல் விளக்க நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பயிற்சி நிறைவு செய்த அனைவருக்கும் பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில், வீ தி லீடர்ஸ் மாநில பொருளாளர் பாலாஜி உத்தம ராமசாமி, தடாகம் கார்த்திக் தன்னார்வலர் சசி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.