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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/﻿ இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டோம்! ஏழு எருமை பள்ளத்தில் இருந்து குழாய் வழியாக நீர் வறண்டு கிடந்த மூங்கில் குட்டைக்கு கிடைத்தது 'உயிர்'

﻿ இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டோம்! ஏழு எருமை பள்ளத்தில் இருந்து குழாய் வழியாக நீர் வறண்டு கிடந்த மூங்கில் குட்டைக்கு கிடைத்தது 'உயிர்'

﻿ இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டோம்! ஏழு எருமை பள்ளத்தில் இருந்து குழாய் வழியாக நீர் வறண்டு கிடந்த மூங்கில் குட்டைக்கு கிடைத்தது 'உயிர்'

ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:10 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:10 AM

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மேட்டுப்பாளையம்: தண்ணீர் இல்லாமல் வறண்டு கிடந்த மூங்கில் குட்டைக்கு, பல்வேறு தனியார் அமைப்பினர் முயற்சி செய்து, குழாய் வழியாக தண்ணீர் கொண்டு சென்றதை அடுத்து, விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

காரமடை ஊராட்சி ஒன்றியம், பெள்ளாதி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட மொங்கம்பாளையத்தில், 18 ஏக்கரில் மூங்கில் குட்டை உள்ளது. மழைக்காலத்தில் மட்டுமே குட்டையில் சிறிதளவு நீர் தேங்கியிருக்கும். மற்ற காலங்களில் வறண்டு காணப்படும்.

இக்குட்டையில் இருந்து மூன்று கி.மீ.,ல், 100 ஏக்கர் பரப்பளவில் பெள்ளாதி குளம், ஏழு எருமை பள்ளம் உள்ளது. அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டத்தில், பெள்ளாதி குளம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால், ஆண்டு முழுவதும் குளத்தில் நீர் நிறைந்திருக்கும்.

இக்குளத்தில் இருந்து வெளியேறும் நீர், ஏழு எருமைப்பள்ளத்துக்கு செல்கிறது. இதில் நீர் தேக்கி வைத்து, மூங்கில் குட்டைக்கு கொண்டு செல்ல, ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர். இதையடுத்து, ஏழு எருமை பள்ளத்தில் தடுப்பணை கட்ட மாவட்ட நிர்வாகம், ரூ.45.50 லட்சம் நிதி ஒதுக்கியது. கல்குவாரி மற்றும் கிரஷர் சங்கம், ரூ. 60 லட்சம் மற்றும் பல்வேறு அமைப்பினர் வழங்கிய தொகை உட்பட ரூ. 1.25 கோடியில், பத்தடி உயரத்தில், கடந்தாண்டு தடுப்பணை கட்டி முடிக்கப்பட்டது. இதில் பல மாதங்களாக நீர் நிரம்பியதால், தடுப்பணையில் இருந்து, தற்போது மூங்கில் குட்டைக்கு குழாய் வழியாக நீர் கொண்டு செல்லப்படுகிறது.

பெள்ளாதி ஊராட்சி முன்னாள் தலைவர் பூபதி குமரேசன் கூறியதாவது:

பெள்ளாதி ஊராட்சி வழியாக செல்லும் ஏழு எருமை பள்ளத்தில், ஏற்கனவே ஐந்து இடங்களில் தடுப்பணை கட்டி தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்படுகிறது.

இதனால், அந்த பகுதிகளில் உள்ள விவசாய கிணறுகளில், நீரூற்று கிடைப்பதால் விவசாயம் செழிப்புடன் உள்ளது. இந்த ஊராட்சியில் உள்ள மொங்கம்பாளையம் பகுதிகள் வறண்டு காணப்படுகின்றன. இப்பகுதியில், 18 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் உள்ள மூங்கில் குட்டைக்கு நீர் கொண்டு செல்ல உதவும் படி, கல்குவாரி மற்றும் கிரஷர் சங்கத்திடமும், காரமடை ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகளிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

ரோட்டரி சங்க நிர்வாகி ஞானசேகரன், கல்குவாரி சங்க நிர்வாகி நந்தகுமார் மற்றும் நிர்வாகிகள் முயற்சி செய்து, பல்வேறு அமைப்பிடம் நன்கொடைகள் பெற்று, மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அனுமதி பெற்று, ஏழு எருமை பள்ளத்தில் உள்ள தடுப்பணை அருகே, ஒரு கோடி மதிப்பில், சிறிய அறையும், சோலார் பேனல்களும் அமைத்தனர். அங்கிருந்து இரண்டு கிலோமீட்டருக்கு மூங்கில் குட்டைக்கு குழாய் அமைத்தனர்.

சோலார் பேனல்கள் வாயிலாக, மின் உற்பத்தி துவங்கியதையடுத்து, 20 ஹெச்.பி., மோட்டார் இயங்க துவங்கி, தண்ணீர் பம்பிங் செய்யப்பட்டது. கடந்த இரண்டு நாட்களாக மூங்கில் குட்டைக்கு, வெள்ளோட்டம் வாயிலாக தண்ணீர் வருகிறது; இது, விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குட்டையில் தண்ணீர் தேங்கி நின்றால், இரண்டு கி.மீ., சுற்றளவில் உள்ள விவசாய கிணறுகளுக்கு நீரூற்று கிடைக்கும். ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் உள்ள விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும். விரைவில் மாவட்ட கலெக்டர், கல்குவாரி சங்க மற்றும் ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகள், இதன் இயக்கத்தை துவக்கி வைக்க உள்ளனர்.

இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.

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