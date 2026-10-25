அறையின் தளம் கீழே இறங்க காரணம் என்ன?

ADDED : செப் 25, 2026 07:21 PM
வீடுகளில் சோலார் பேனல் அமைக்கும் போதும், கான்கிரீட் தளத்தில் துளையிடும் போதும் சேதாரம் ஆகாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்; தவறினால் மழை காலத்தில் தண்ணீர் கசிவு ஏற்படும் என்கிறார், பொறியாளரும் கொசினா துணை தலைவருமான தாமோதரன்.
* வீட்டின் மேற்கூரை (டெரசில்) கிராக் இருக்கிறது. மழை காலத்தில் கீழே தண்ணீர் கசிகிறது. கீழே வாட்டர் புரூப் கோட்டிங் போட்டால் பிரச்னை தீருமா?
–லட்சுமி, கவுண்டம்பாளையம்
முதலில் கிராக் ஏற்பட்டதின் காரணத்தை கண்டறிவது அவசியம். வாட்டர் புரூப்பிங் என்பது லீக்கேஜை -கட்டுப்படுத்தலாம். ஆனால் ஸ்ட்ரக்ச்சுரல் கிராக் இருந்தால் அதன் மூலகாரணத்தை சரி செய்வது அவசியம்.
சுருக்கத்தால், கடும் வெப்பத்தால், கான்கிரீட் ஸ்லாப் மாறுபாடு உள்ளிட்ட எந்த மாறுபாட்டால் கிராக் ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை கண்டறிய வேண்டும். அதன்பின்பு மழைநீர் வடிகால், கான்கிரீட் சரிவாக இருக்கிறதா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து அதற்கேற்ப பழுது பணிகளை செய்ய வேண்டும்.
* வீட்டின் ஒரு அறையில் மட்டும் தளம் கீழே இறங்குகிறது. காரணம் என்ன?
-– சாந்தி, சுந்தராபுரம்
வீட்டின் அறைகளிலுள்ள தளத்தின் நிலை குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அதன் பின்பு தரைதளத்தின் கீழ் உள்ள பில்லர்கள் சரியாக அமைக்கப்பட்டுள்ளதா, அதில் பில்லிங் சரியாக செய்யப்பட்டுள்ளதா என்று பார்த்து, தண்ணீர் கசிவு உள்ளதா என பார்க்க வேண்டும். மண்ணின் தன்மை லேசாக இருந்தாலும் இது போன்று ஏற்படலாம்.
* குளியலறையில் லீக்கேஜ் கீழ் மாடி சீலிங்கில் வருகிறது. அதற்கு டைல்ஸ் மட்டும் மாற்றினால் போதுமா ?
– ராஜேஷ், சாய்பாபா காலனி
குளியலறை கசிவுக்கு, டைல்ஸ் ஜாயின்ட் மட்டும் காரணமாக இருக்காது. பைப் லீக்கேஜ், ப்ளோர் டிரேப் ஜாயின்ட், சிலேஜ் லீக்கேஜ், வால் ப்ளோர் ஜங்ஷன் கிராக் போன்ற காரணங்கள் இருக்கலாம். முதலில் பிளம்பிங் பிரஷர் சோதித்து அதன் பின்பே வேலை பார்க்க முடியும்.
* பழைய வீட்டை புதுப்பிப்பதற்கு முன் என்னென்ன செய்ய வேண்டும்?
– ஆனந்த், ஆர்.எஸ்.புரம்
கான்கிரீட் துாண்கள், பீம்கள், எலக்ட்ரிக்கல், பிளம்பிங், டெரஸ் கண்டிஷன் ஆகியவற்றை முதலில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
* டெரசில் மழைநீர் இரண்டு நாட்கள் தேங்குகிறது. இது பெரிய பிரச்னையா ?
– ரேவதி, சரவணம்பட்டி
லீக்கேஜ் வெளியே தெரியவில்லை என்பதால் பிரச்னை இல்லை என்று கருதக்கூடாது. கான்கிரீட் அமைப்பு மற்றும் வாட்டம் எப்படி இருக்கிறது, தண்ணீர் வெளியேறும் பகுதியிலுள்ள குழாய்கள் சரியாக இருக்கிறதா என்று சோதிக்க வேண்டும். தண்ணீரை தேங்கவிடாமல் வெளியேற்ற வேண்டும்.
* சோலார் பேனல் போட்டால் டெரசுக்கு வெயிட் கூடுதலாகுமா?
– அரவிந்த், விளாங்குறிச்சி
வீட்டுக்கான சிறிய சோலார் பேனல் அமைத்துக்கொள்ளலாம். மிகப்பெரிய அளவில் அமைக்க வேண்டும் என்றால் கட்டடத்தின் ஸ்திரத்தன்மையை சோதிக்க வேண்டும். கான்கிரீட் ஸ்லாப்பில் துளையிட்டு, போல்ட்டுகளை போடும் போது, பழுது ஆகாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.