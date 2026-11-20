வீட்டின் பாதுகாப்பை தீர்மானிப்பது எது? துாண்களின் எண்ணிக்கையா, அதன் பொறியியல் வடிவமைப்பா?
வீட்டின் பாதுகாப்பை தீர்மானிப்பது எது? துாண்களின் எண்ணிக்கையா, அதன் பொறியியல் வடிவமைப்பா?
UPDATED : நவ 20, 2026 03:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 03:34 PM
ஒரு வீட்டை கட்டும்போது பலருக்கும் ஏற்படும் பொதுவான சந்தேகம், வீட்டில் அதிகமான துாண்கள் அமைத்தால் கட்டடம் அதிக வலிமையாகவும், பாதுகாப்பாகவும் இருக்குமா என்பதுதான்.
உண்மையில் ஒரு கட்டடத்தின் பாதுகாப்பு என்பது அதில் அமைக்கப்பட்டுள்ள துாண்களின் எண்ணிக்கையை மட்டும் பொறுத்தது அல்ல.
அதன் முழுமையான கட்டமைப்பு வடிவமைப்பு, பயன்படுத்தப்படும் கட்டுமான பொருட்களின் தரம், அடித்தளத்தின் தன்மை மற்றும் கட்டுமான தரக்கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றை பொறுத்தே என்கிறார், பி.ஏ.ஐ. முதன்மை உறுப்பினர்(இந்திய தரக்கட்டுப்பாட்டு மையம்) கார்த்திக்.
அவர் நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டதாவது...
கட்டடத்தின் கூரை, தளங்கள், சுவர்கள் மற்றும் பயன்பாட்டினால் ஏற்படும் சுமைகள் ஆகியவற்றைத் தாங்கி, அவற்றை அடித்தளத்திற்கு கொண்டு செல்வதில் துாண்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
இதில் துாண்கள், விட்டங்கள், தளங்கள் மற்றும் அடித்தளங்கள் அனைத்தும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து செயல்படுகின்றன. ஒரு கட்டடத்தில் துாண்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதால் சில சூழல்களில் ஒவ்வொரு துாணும் தாங்க வேண்டிய சுமை குறைய வாய்ப்புள்ளது.
ஆனால், இதனால் கட்டடம் தானாகவே அதிகப் பாதுகாப்பானதாக மாறிவிடாது. உதாரணமாக, ஒரு வீட்டில் நான்கு துாண்கள் மட்டுமே உள்ளன என்றால், அவை அதிக சுமையை தாங்க வேண்டியிருக்கும்.
அதற்கேற்ப அவற்றின் அளவு, கான்கிரீட்டின் தரம் மற்றும் இரும்பு கம்பிகளின் அளவு ஆகியவை பொறியியல் கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்.
மற்றொரு வீட்டில் எட்டு துாண்கள் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த துாண்களின் அளவு, கம்பிகளின் அமைப்பு, இணைப்புகள் மற்றும் அடித்தளம் ஆகியவை சரியாக வடிவமைக்கப்படா விட்டால் அந்த கட்டடமும் பாதுகாப்பானதாக இருக்காது.
எனவே, துாண்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பது மட்டுமே கட்டடத்தின் பாதுகாப்பிற்கான உத்தரவாதம் அல்ல. ஒரு துாணின் வலிமையை அதன் வெளிப்புற அளவை மட்டும் வைத்து முடிவு செய்ய முடியாது.
அதன் அகலம், ஆழம், கான்கிரீட்டின் அழுத்த தாங்கும் திறன், உள்ளே அமைக்கப்படும் இரும்பு கம்பிகள் மற்றும் அவற்றை சுற்றியுள்ள இணைப்புக்கம்பிகள் ஆகியவை முக்கியமானவை. துாணின் உயரம், அதன் நீளத்திற்கும், அகலத்திற்கும் இடையிலான விகிதம் முக்கியம்.
துாணின் மீது செயல்படும் சுமை, வளைவு ஆகியவற்றையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு கட்டடத்தில் துாண்களை எங்கு வேண்டுமானாலும் அமைத்துவிட முடியாது. அவை முறையான கட்டமைப்பு வடிவமைப்பின்படி அமைக்கப்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.