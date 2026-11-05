ஆனைமலையில் நீதிமன்றத்துக்கு அரசாணை என்னாச்சு! இடம் தேர்வு செய்தும் தொடரும் காத்திருப்பு
ஆனைமலையில் நீதிமன்றத்துக்கு அரசாணை என்னாச்சு! இடம் தேர்வு செய்தும் தொடரும் காத்திருப்பு
ADDED : நவ 04, 2026 03:17 PM
ஆனைமலை: ஆனைமலை தாலுகாவில் புதிய நீதிமன்றம் கட்ட இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டதுடன், தற்காலிகமாக செயல்பட இடமும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. ஆனால், அரசாணை வராததால், நீதிமன்றம் செயல்பாட்டுக்கு வரவில்லை. அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென வக்கீல்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
பொள்ளாச்சியில், குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றங்கள், மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம், சார்பு நீதிமன்றம் செயல்படுகிறது.அனைத்து நீதிமன்றங்களும் ஒரே இடத்தில் செயல்படும் வகையில், கோவை ரோட்டில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் உள்ளது.
இந்நிலையில், ஆனைமலை கடந்த, 2018ம் ஆண்டு தாலுகாவாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. ஆனைமலை தாலுகாவில், நீதிமன்றம் அமைக்க அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படாத சூழலில், வழக்குக்காக ஆனைமலை, கோட்டூர், ஆழியாறு பகுதி மக்கள் பொள்ளாச்சிக்கு செல்கின்றனர். இதனால், கால விரயம் ஏற்படுகிறது. வழக்குகள் அதிகளவு உள்ளதால், விசாரணை நடைபெற்று தீர்ப்பு கிடைக்கவும் கால அவகாசம் தேவைப்படும் சூழல் நிலவுகிறது.
இதையடுத்து கடந்த, 2023ம் ஆண்டு ஆனைமலை மையப்பகுதியில், சிவில் மற்றும் கிரிமினல் வழக்குகள் விசாரிப்பதற்கு ஏதுவாக, மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம் மற்றும் குற்றவியல் நீதிமன்றம் என, ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
அதன்படி, நீதிமன்ற கட்டடம் அமைக்க, இடம் தேர்வு செய்ய, கோவை மாவட்ட நீதிபதி தலைமையிலான குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர். எந்த இடம் ஏதுவாக இருக்கும் என ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
ஆனைமலை வனச்சரக அலுவலகம் அருகே, 4 ஏக்கர் பரப்பில், புதிய நீதிமன்ற வளாகம் அமைக்க இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டது. அங்கு நீதிமன்றம் கட்ட இடம் ஒப்படைக்கும் நிகழ்வு கடந்தாண்டு நடந்தது. ஆனால், அரசாணை வராததால் இன்னும் பணிகள் துவங்கப்படாமல் உள்ளது.
அதுபோன்று, தற்காலிக நீதிமன்றம் செயல்பட இடம் ஒதுக்கீடு செய்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் இதுவரை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
வக்கீல் மீரான்மொய்தீன் கூறியதாவது:
ஆனைமலை தாலுகாவில் புதியதாக நீதிமன்றம் கட்ட நிலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கட்டடம் கட்டும் வரை, தற்காலிக நீதிமன்றத்துக்கு இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டது.
அதன்படி ஆனைமலை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி அருகே தற்காலிகமாக நீதிமன்றம் செயல்பட, கடந்த, 2024ம் ஆண்டு இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
புதியதாக நீதிமன்றம் கட்டுவதற்கான நிலமும் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. ஆனால், அரசாணை வராததால், எந்த பணியும் நடக்கவில்லை. தற்காலிக நீதிமன்றமும் செயல்பாட்டுக்கு வரவில்லை. அரசு உரிய கவனம் செலுத்தி, அரசாணை வெளியிட்டால் பயனாக இருக்கும்.
நீதிமன்றம் அமைந்தால், ஆனைமலை, கோட்டூர், ஆழியார், வால்பாறை அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்கு உட்பட்ட வழக்குகள் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும். ஆனைமலை தாலுகாவில் சமத்துாரில் துவங்கி ரெட்டியாரூர், அர்த்தநாரிபாளையம் வரையும், ஆழியாறு, நவமலை, கோவிந்தாபுரம், செமணாம்பதி, மீனாட்சிபுரம், நஞ்சேகவுண்டன்புதுார் வரை உள்ள வழக்குகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.
பொள்ளாச்சி உரிமையியல் நீதிமன்றங்கள், குற்றவியல் நீதிமன்றங்களில் இருந்து, இப்பகுதிக்கான இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் ஆனைமலைக்கு மாற வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு, கூறினார்.