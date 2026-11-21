மூன்று குழு விசாரணை அறிக்கை என்னாச்சு! நான்காவதாக மீண்டும் ஒரு கமிட்டி ஏன்?
மூன்று குழு விசாரணை அறிக்கை என்னாச்சு! நான்காவதாக மீண்டும் ஒரு கமிட்டி ஏன்?
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 10:59 PM
கோவை: பாரதியார் பல்கலை முன்னாள் துணைவேந்தர் பொறுப்பு குழு உறுப்பினரும், சமூகப்பணித்துறையின் தற்போதைய பேராசிரிருமான லவ்லினா லிட்டில் பிளவர் மீதான புகார்கள் தொடர்பாக, ஏற்கனவே மூன்று குழுக்கள் விசாரணை நடத்தின. இந்த நிலையில், தற்போது நான்காவதாக மீண்டும் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. .
பல்கலையில் துணைவேந்தர் குழு உறுப்பினராக இருந்தபோது, அதிகாரப் பகிர்வு, விதிகளை மீறி பல்வேறு நிர்வாக முடிவுகளை எடுத்ததாக அவர் மீது புகார்கள் எழுந்தன. இதையடுத்து, ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி தலைமையிலும், சிண்டிகேட் உறுப்பினர்கள் அடங்கிய குழுக்கள் மூலமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி தலைமையில் மற்றொரு குழு பல்கலையில் நேரடி திடீர் ஆய்வும் மேற்கொண்டது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, 2025 பிப்., 7ல் அவருக்கு ஒழுங்கு நடவடிக்கைக்கான ‘17 பி’ நோட்டீசு வழங்கப்பட்டது. அதில், ஒருங்கிணைப்பாளரின் முன் அனுமதியின்றி 685 தகுதி ஒப்புதல்கள் வழங்கியது, 59 இணைப்புக் கல்லுாரிகளுக்கு கூடுதல் இடங்கள் ஒதுக்கியது, 28 பல்கலை பிரதிநிதிகளை நியமித்தது உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
மேலும், 55 கவுரவ விரிவுரையாளர்கள் நியமனம், வழக்கறிஞர் நியமனம், ரூ.30 லட்சம் இறக்குமதி வரி செலுத்தியது, 16.50 லட்சத்துக்கும் மேல் முன் அனுமதியின்றி செலவிட்டது உள்ளிட்ட 14 வகையான குற்றச்சாட்டுகள் இவர் மீது பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், கடந்த ஜூலை மாதம் நான்காவதாக மீண்டும் இரண்டு சிண்டிகேட் உறுப்பினர்கள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டு, பேராசிரியர் லவ்லினா லிட்டில் பிளவர் மீதான புகார்கள் குறித்து விசாரணை புதிதாக தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே விசாரணை நடத்தி 17 பி வழங்கப்பட்டும், இதுவரை இறுதி நடவடிக்கை எடுக்கப்படாதது ஆசிரியர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து ஆசிரியர்கள் கூறுகையில், 'ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்காகவே 17 பி, வழங்கப்பட்டது. ஆனால், நடவடிக்கை எடுக்காமல் தொடர்ந்து குழுக்கள் அமைத்து விசாரணை நடத்துவது காலம் கடத்தும் செயலாக உள்ளது. பிரச்னைகளை தீர்ப்பதற்கு பதிலாக, கமிட்டிகள் அமைத்து காலத்தை கடத்தி, புகார்களை நீர்த்துப்போகச் செய்வதே இதன் நோக்கமா என்ற சந்தேகம் எழுகிறது' என்றனர்.
பல்கலை நிர்வாக தரப்பில் கேட்டபோது இதுகுறித்து தெளிவான விளக்கம் அதிகாரிகள் தரப்பில் அளிக்கப்படவில்லை.