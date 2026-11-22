சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ரத்த சர்க்கரை அளவு 70-க்கு கீழ் குறைந்தால் என்ன நடக்கும்?
சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ரத்த சர்க்கரை அளவு 70-க்கு கீழ் குறைந்தால் என்ன நடக்கும்?
UPDATED : நவ 21, 2026 04:27 AM
ADDED : நவ 21, 2026 04:23 AM
சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்கக்கூடாது என்பதில் கூடுதல் கவனமாக இருப்பார்கள்.
ஆனால், ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு திடீரெனக் குறைவதும் உடல்நலத்திற்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது பலருக்குத் தெரிவதில்லை. குறிப்பாக, ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு 70 எம்.ஜி/டி.எல்-க்கு கீழ் சென்றால் அதை ஒருபோதும் அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது என மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.ரத்தத்தில் குளுக்கோஸின் அளவு 70 எம்.ஜி/டி.எல்-க்கு கீழ் குறைவதை மருத்துவ ரீதியாக ஹைப்போகிளைசீமியா அல்லது குறைந்த ரத்த சர்க்கரை அளவு என்று அழைக்கிறார்கள். நமது உடலின் முக்கிய ஆற்றல் தேவைக்கு குளுக்கோஸ் அவசியமானது. குறிப்பாக, மூளை தனது இயல்பான செயல்பாட்டிற்கு குளுக்கோஸையே பெரிதும் சார்ந்துள்ளது. எனவே, ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு திடீரெனக் குறையும்போது மூளையின் செயல்பாடுகளும் பாதிக்கப்படலாம். இதனால் கவனிக்கும் திறன், உடல் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றில் மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்த இன்சுலின் அல்லது சல்போனைல்யூரியாஸ் போன்ற சில ரத்த சர்க்கரையைக் குறைக்கும் மருந்துகளைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு ஹைப்போகிளைசீமியா ஏற்படும் அபாயம் அதிகம். இதற்கு, சரியான நேரத்தில் உணவு சாப்பிடாமல் இருப்பது அல்லது உணவைத் தவிர்ப்பது, வழக்கத்தைவிடக் குறைவாக உணவு உட்கொள்வது, கடுமையான உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுவது, தேவைக்கு அதிகமாக சர்க்கரைக் குறைப்பு மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வது, ஆல்கஹால் அருந்துவது, இரவு நேரத்தில் தூங்கும்போது ரத்த சர்க்கரை அளவு குறைவது போன்றவை காரணங்களாக இருக்கலாம்.இரவு நேரத்தில் ஏற்படும் ரத்த சர்க்கரைக் குறைவை சிலரால் உடனடியாகக் கண்டறிய முடியாமல் போகலாம். இதனால் பாதிப்பு அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது.ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு குறையத் தொடங்கும்போது உடல் சில எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தும். அவற்றை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவது மிகவும் அவசியம். ஆரம்பகட்ட அறிகுறிகள்: திடீரென அதிகமாக வியர்க்கும், கை, கால்கள் நடுங்க ஆரம்பிக்கும், திடீரென பசி ஏற்படும், இதயத்துடிப்பு அதிகரிக்கும், தலைச்சுற்றல் ஏற்படும், பதற்றம் மற்றும் எரிச்சல் உணர்வு ஏற்படும்.சர்க்கரை அளவு மேலும் குறைந்தால்: குழப்பமான மனநிலை ஏற்படும், பார்வை மங்கலாக தெரிய ஆரம்பிக்கும், பேசுவதில் சிரமம் ஏற்படும், நடத்தையில் மாற்றம் ஏற்படும், உடல் பலவீனமாக இருக்கும்.இத்தகைய அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தினால் நிலைமை மோசமடையலாம். கடுமையான ஹைப்போகிளைசீமியா ஏற்பட்டால் வலிப்பு , சுயநினைவு இழப்பு போன்ற ஆபத்தான பாதிப்புகளும் ஏற்படலாம். அடிக்கடி ரத்த சர்க்கரை அளவு குறையும் நபர்களுக்கு அதன் வழக்கமான எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை உணரும் திறன் குறையக்கூடும்ரத்த சர்க்கரை அளவு எம்.ஜி/டி.எல்-க்கு கீழ் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.பாதிக்கப்பட்ட நபர் சுயநினைவுடன் இருந்து, உணவு அல்லது திரவத்தை விழுங்கும் திறன் கொண்டிருந்தால், சுமார் 15 கிராம் விரைவாகச் செயல்படும் கார்போஹைட்ரேட்டை (அதாவது, குளுக்கோஸ் மாத்திரைகள் அல்லது தண்ணீரில் கரைக்கப்பட்ட குளுக்கோஸ்) உட்கொள்ள வேண்டும்.இவற்றை உட்கொண்ட 15 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் ரத்த சர்க்கரை அளவைப் பரிசோதிக்க வேண்டும். இன்னும் அளவு குறைவாக இருந்தால், மீண்டும் விரைவாகச் செயல்படும் கார்போஹைட்ரேட்டை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.பாதிக்கப்பட்ட நபர் சுயநினைவை இழந்திருந்தாலோ அல்லது வலிப்பு ஏற்பட்டாலோ வாய்வழியாக உணவு, தண்ணீர் அல்லது குளுக்கோஸ் கொடுக்கக் கூடாது. இது மூச்சுக்குழாயில் உணவு அல்லது திரவம் செல்லும் அபாயத்தை ஏற்படுத்தலாம். உடனடியாக அவசர மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும்.ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு எம்.ஜி/டி.எல்-க்கு கீழ் குறைவது ஹைப்போகிளைசீமியாவின் அறிகுறியாகும். இது சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு முக்கியமான எச்சரிக்கை அறிகுறி. குறிப்பாக இன்சுலின் மற்றும் சில சர்க்கரைக் குறைப்பு மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்பவர்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.ரத்த சர்க்கரை திடீரெனக் குறைவதை ஆரம்பத்திலேயே அடையாளம் காண்பதும், அது எதனால் ஏற்படுகிறது என்பதைத் தெரிந்துகொள்வதும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு மிக அவசியம். அதோடு, தங்கள் மருத்துவரிடம் ஆலோசித்து மருந்துகளின் அளவையும், உணவு நேரத்தையும் சரியான முறையில் திட்டமிட்டுக்கொள்ள வேண்டும். இவற்றைப் பின்பற்றினால், மீண்டும் மீண்டும் ரத்த சர்க்கரை குறைவதைத் தடுத்து, சர்க்கரை அளவைப் பாதுகாப்பான கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடியும்.