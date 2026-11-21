UPDATED : நவ 20, 2026 01:03 PM
ADDED : நவ 20, 2026 12:58 PM
* தண்ணீர் பயன்படுத்தும்போது கான்கிரீட் விஷயத்தில் சில நேரங்களில் சரியாக அளவீட்டை பயன்படுத்த முடிவதில்லை. இதை கணக்கிடுவதற்கு இயந்திரம் ஏதேனும் உள்ளதா?
–விவேக், புலியகுளம்.
கான்கிரீட்டுக்கான தண்ணீரின் அளவை சரிபார்ப்பதற்கு சரிவு பரிசோதனை மிகவும் உதவியாக இருக்கும். கட்டுமானம் நடைபெறும் இடங்களில் இந்த உபகரணம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதற்குண்டான இந்திய தரக்கட்டுப்பாடு கான்கிரீட்டின் தண்ணீர் அளவை சரிபார்ப்பதற்கு சரிவு(ஸ்லம்ப் டெஸ்ட்) பரிசோதனை உதவியாக இருக்கும். கட்டுமானம் நடக்குமிடங்களில் இந்த உபகரணம் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதன் பயன் மற்றும் வழிமுறைகளை BIS-1199(REAFFIRMED–1999) இந்திய கட்டுமான தரக்கையேடு வகுத்திருக்கும் விதிமுறைகளை பின்பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.
மணல், ஜல்லி அளவு, அதன் தரம், சிமென்ட் துகள் அளவு, வேதியியல் குணம், ஈரம், துாய்மை மற்றும் ஈரப்பதம், வெப்பநிலை போன்றவற்றின் பண்புகளை ஒருங்கிணைத்த விஷயமாகும். சாதாரணமான கட்டடங்களுக்கு ஒரு மூட்டை சிமென்டுக்கு 22 முதல் 25 லிட்டர் தண்ணீர் விடலாம்.
ஆனால் இது மணல், ஜல்லியில் ஏற்கனவே இருக்கும் ஈரப்பதத்தை பொறுத்து மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். கட்டுமான கலவையை, இந்திய தரக்கட்டுப்பாட்டின் கையேடு எண் BIS 10262ஐ பயன்படுத்தி சிமென்ட், ஜல்லி, மணல், தண்ணீர் கலவை இருப்பது அவசியம்.
* மண்ணின் உறுதி தன்மையை அறியும் சோதனைக்கு நிலையான விதிமுறைகள் ஏதேனும் உள்ளனவா?
–சண்முகராஜ், கக்கன் நகர்.
அடித்தளம் அமைக்கப்படும் மண்ணின் ஸ்திரத்தன்மையை அறிய பல முறைகள் கடைபிடிக்கப்படுகின்றன. முதலில் மண்ணின் வகைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதில் எவ்வளவு சதவீதம் களிமண், மணல், குறு மணல், மண் துகள்கள் உள்ளன என்பதை தெளிவாக ‘சீவ்’ உபகரணங்களை பயன்படுத்தி கணக்கிட்டுக்கொள்ள வேண்டும். மண்ணுக்கும், நீருக்கும் இடையேயான தாக்கத்தை, அதாவது இலகு தன்மை, சுருங்கும் தன்மை போன்றவற்றை கணக்கிட்டு மண்ணின் ஸ்திரத்தன்மையை கணக்கிட வேண்டும்.
முறைப்படி மண் பரிசோதனை செய்தால் மட்டுமே, இந்த விஷயங்களை ஆராய முடியும். தோராயமாக கட்டும் கட்டடங்கள் நிலையானதாக இருப்பதில்லை. மண் பரிசோதனை மட்டுமே போதாது. மண்ணை நிலைப்படுத்துதல் முக்கியமானது. கோயில், அரண்மனை மண்டபங்கள் மண்ணை நிலைப்படுத்தி கட்டியதன் காரணமாக இன்றும் காலம் கடந்து நிற்கின்றன. சி.பி.டி. ‘வேனே ஷியர் டெஸ்ட்’, ‘டிரை ஆக்ஸில் டெஸ்ட்’ போன்ற சோதனைகளை பயன்படுத்தி மண்ணின் ஸ்திர தன்மையை அறிய முடியும்.
* ஒரு கட்டடத்தின் ஆயுள் காலம் எத்தனை ஆண்டுகள்? ஆயுள் நிலைத்திருக்க என்ன வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.
–விமலா, சவுரிபாளையம்.
‘ரீ இன்போர்ஸ்ட் கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சுரல்’ கட்டடங்களுக்கு 50 ஆண்டுகள் என வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மக்கள் வசிக்கும் கட்டடங்களுக்கு குறைந்தது 50 ஆண்டுகளாவது ஆயுட்காலம் இருப்பது அவசியம். ஆனால், தனி வீடுகள் பற்றி எவரும் அதிகம் கவலைப்படுவதில்லை. அவ்வப்போது இடித்து சீரமைப்பதாலும், சிதிலமடைந்த பகுதிகளை புதுப்பித்து கட்டுவதாலும் அதன் ஆயுள் அவ்வப்போது நீட்டிக்கப்படுகிறது.
ஆனால், அபார்ட்மென்ட்கள் அப்படி அல்ல. பிளாட் வாங்கிய பிறகு, நம் வீட்டின் வயதுதான் பக்கத்து வீட்டின் வயதாகும். எனது பிளாட் மட்டும் பழையது என யாரும் சொல்ல முடியாது. ஒட்டுமொத்த கட்டடமே சிதிலமடைந்தது என்றாலும், நமது இஷ்டப்படி மறுசீரமைக்க முடியாது. அதனால்தான் வீட்டைவிட அபார்ட்மென்ட்களின் ஆயுட்காலம் அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.
* ‘பிரேம்டு ஸ்டிரக்ச்சர்’ வகை கட்டடங்களில் வெளிப்புற சுவர்களில் உத்திரங்களுடன் இணையும் இடத்தில் சிறிய விரிசல்கள் வழியாக மழை காலங்களில் தண்ணீர் கசிகிறது; எப்படி சரி செய்வது.
–சதீஷ்குமார், பொள்ளாச்சி.
இது முற்றிலும் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டிய விஷயம். உத்திரங்களையொட்டி கட்டாமல் 12 மி.மீ., இடைவெளி விட்டு அந்த இடத்தில் ‘எக்ஸ்பேன்ஷன் பேட்’ வைத்து நிரப்பலாம். மொட்டை மாடி, கைப்பிடி சுவர்களிலிருந்து மழைநீர் தள்ளி விழுமாறு ஏற்பாடு செய்யலாம். ‘டிரை கோட்’ அடித்து தடுக்கலாம்.
–மாரிமுத்துராஜ்,
உறுப்பினர்
‘கொசினா’.