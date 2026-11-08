தீக்காயம் ஏற்பட்டால் உடனே என்ன செய்ய வேண்டும்?

UPDATED : நவ 07, 2026 12:29 PM
ADDED : நவ 07, 2026 12:26 PM
கோவை: தீபாவளிக்கு பாதுகாப்பாக பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும். இது தொடர்பாக காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்பு துறையின் அறிவுறுத்தல்கள்:
* பட்டாசு பாக்கெட்டுக்களை வெப்பம் அல்லது நெருப்பு இல்லாத, குழந்தைகளுக்கு எட்டாத பாதுகாப்பான இடத்தில் சேமித்து வைக்க வேண்டும். தீப்பெட்டி, மெழுகுவர்த்தி போன்றவற்றை பட்டாசுகளுக்கு அருகில் வைக்க கூடாது.
* வெட்டவெளியில் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும். அருகில் தண்ணீர்,மணல் வைத்து கொள்ள வேண்டும். பட்டாசுகளை நீளமான அகர்பத்தி வாயிலாக மட்டுமே பக்கவாட்டில் நின்று கொண்டு பற்ற வைக்க வேண்டும்.
* குழந்தைகள் பட்டாசு வெடிக்கும் போது, கண்டிப்பாக பெரியவர்கள் அருகில் இருந்து கண்காணிக்க வேண்டும். ராக்கெட் போன்ற வான்வெளி பட்டாசுகளை வெடிக்கும் போது, அவை நேராக மேலே செல்லும் வகையில் செங்குத்தாக வைக்க வேண்டும். சுற்றிலும் கூரை வீடுகள் அல்லது எளிதில் தீப்பற்றும் பொருட்கள் இல்லாத இடத்தில் வெடிக்க வேண்டும்.
* பட்டாசு வெடிக்கும் போது உடலோடு ஒட்டிய, காட்டன் டிரஸ் மட்டுமே அணிய வேண்டும். எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய நைலான், சில்க் அல்லது பாலியஸ்டர் ஆடைகள் அணியக்கூடாது.
* கைகளில் பட்டாசுகளை பிடித்துக்கொண்டு பற்ற வைக்கக் கூடாது. ஒருமுறை பற்றவைத்து வெடிக்காத பட்டாசுகளை, உடனே அருகில் சென்று பார்க்கவோ அல்லது மீண்டும் பற்றவைக்கவோ முயற்சிக்க கூடாது. அதன் மீது தண்ணீர் ஊற்றிவிட வேண்டும்.
* விலங்குகள் மற்றும் முதியவர்கள் இருக்கும் இடங்களுக்கு அருகில் பட்டாசு வெடிப்பதைத் தவிர்க்கவும். எதிர்பாராதவிதமாக தீக்காயம் ஏற்பட்டால், உடனடியாக அந்த இடத்தில் நிறைய குளிர்ந்த நீரை ஊற்ற வேண்டும்.
தீக்காயம் மீது எண்ணெய், மை அல்லது பேஸ்ட் போன்றவற்றை தடவ கூடாது. பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற்றி பட்டாசு வெடித்து தீபாவளியை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுவோம்.