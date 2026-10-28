எப்போது போனஸ்? நெருங்குகிறது தீபாவளி பண்டிகை: எதிர்பார்ப்பில் விசைத்தறி தொழிலாளர்கள்
எப்போது போனஸ்? நெருங்குகிறது தீபாவளி பண்டிகை: எதிர்பார்ப்பில் விசைத்தறி தொழிலாளர்கள்
ADDED : அக் 27, 2026 08:56 PM
சோமனூர்:
தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கியுள்ள நிலையில்,போனஸ் எப்போது கிடைக்கும், என்ற எதிர்பார்ப்பு விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
கோவை, திருப்பூர் மாவட்டத்தில், 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விசைத்தறிகள் இயக்கப்படுகின்றன. மேலும்,அச்சுப் பிணைப்பு, சைசிங் உள்ளிட்ட சார்பு தொழில்கள் பல உள்ளன. இவற்றில், லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ஒடிசா, பீகார், உத்திர பிரதேசம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட வெளிமாநில தொழிலாளர்களும், மதுரை, தேனி, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களை சேர்ந்த தொழிலாளர்களும் ஏராளமானோர் இத்தொழிலை நம்பி, இரு மாவட்டங்களிலும் குடும்பத்துடன் குடியிருக்கின்றனர். விசைத்தறி கூட குடியிருப்புகளிலும், வெளியிடங்களில் வாடகை வீட்டிலும் வசிக்கின்றனர். குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் வேலை செய்வது வழக்கமாக உள்ளது. கிடைக்கும் கூலியில் குடும்பத்தை நடத்தியும், சொந்த ஊரில் உள்ள பெற்றோருக்கும் பணம் அனுப்பி வருவதையும் தொழிலாளர்கள் வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர்.
தீபாவளி போனஸ் :
நேரம் காலம் பார்க்காமல் உழைக்கும் விசைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு, தீபாவளி நெருங்கி விட்டாலே மகிழ்ச்சிதான். குடும்பத்தினருக்கு புத்தாடை எடுப்பது, பட்டாசுகள் மற்றும் இனிப்புகள் வாங்கி சென்று, சொந்த ஊர்களில் பண்டிகையை கொண்டாடி மகிழ்வர். தீபாவளி என்றாலே போனஸ் பற்றிதான் தொழிலாளர்கள் மத்தியில் பேச்சு இருக்கும்.
வரும், நவ., 8 ம்தேதி நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. பண்டிகைக்கு, இன்னும், 12 நாட்கள் இருக்கும் நிலையில், போனஸ் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள், அனைத்து தொழிலாளர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளன. வடமாநில தொழிலாளர்களும் தங்கள் ஊருக்கு செல்ல, ரயில் டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்துள்ளனர். தங்களுக்கு முன்னதாகவே போனஸ் வழங்க வேண்டும், என்ற கோரிக்கையையும் உரிமையாளர்களிடம் வைத்து காத்திருக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து தொழிலாளர்கள் கூறுகையில், தீபாவளியை சொந்த ஊருக்கு சென்று கொண்டாட திட்டமிட்டுள்ளோம். குழந்தைகளுக்கு புது துணிகள், பட்டாசுகள் வாங்கி கொண்டு ஊருக்கு செல்ல உள்ளோம். போனசை எதிர்பார்த்து உள்ளோம். தொழில் நெருக்கடி காரணமாக இந்தாண்டு எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு போனஸ் கிடைக்குமா என்ற சந்தேகமும் உள்ளது, என்றனர்.
விசைத்தறி உரிமையாளர்கள் கூறுகையில்,' இந்த வார கடைசியில் தொழிலாளர் களுக்கான தீபாவளி போனஸ் வழங்க முடிவு செய்துள்ளோம்,' என்றனர்.