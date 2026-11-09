பூங்கா, பொது கழிவறைகளை பராமரிப்பது எப்போது? அனுமதி கிடைத்தும் வேலை துவங்காத மர்மம்
பூங்கா, பொது கழிவறைகளை பராமரிப்பது எப்போது? அனுமதி கிடைத்தும் வேலை துவங்காத மர்மம்
ADDED : நவ 08, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:33 PM
கோவை.நவ.9-: பூங்கா, பொது கழிவறை பராமரிப்புக்கு அனுமதி கிடைத்து ஒரு மாதமாகியும் இன்னும் வேலை துவங்கவில்லை.
மாநகராட்சியின் 100 வார்டுகளில் 1,099 பூங்காக்கள் உள்ளன. இதில் 120, சிறுவர் விளையாட்டு உபகரணங்களுடன் இருக்கிறது. பெரும்பாலான பூங்கா பராமரிக்கப்படுவதில்லை.
உடைந்து தொங்கும் உபகரணங்களுடன், புதர் மண்டிய குப்பை காடாக இவை உள்ளன. சிறுவர்கள் விளையாடவும், வயது முதிர்ந்தோர் வாக்கிங் சென்று இளைப்பாறவுமே வார்டு தோறும் பூங்கா கட்டப்பட்டது.
பூங்கா பராமரிப்புக்காக கோடிகள் கொட்டியும் சரியாகவில்லை. கவுன்சிலர்கள், கான்ட்ராக்டர்கள், அதிகாரிகளின் கமிஷன் கூட்டணியால் பூங்காக்கள் நாளுக்கு நாள் மோசமாகி வருகின்றன.
மாநகர பகுதியில் உள்ள பூங்காக்களின் அவலநிலை குறித்து கடந்த மாதம் நமது நாளிதழில் விரிவான கட்டுரை வெளியிட்டோம். இதையடுத்து பூங்கா பராமரிப்புக்கான நிர்வாக அனுமதி, கவுன்சில் அனுமதி கிடைத்தது.
டெண்டர் நடைமுறையும் முடிந்துவிட்டது. இந்நேரம் 'ஒர்க் ஆர்டர்' கொடுத்து பராமரிப்பு வேலை துவங்கியிருக்க வேண்டும். ஒரு மாதமாகியும் ஒர்க் ஆர்டர் கொடுக்கவில்லை. பூங்காக்களின் அவலநிலை தொடர்கிறது.
கழிவறைகளின் நிலையும் மோசம்
இதேபோல மாநகர பகுதியில் 362 பொது மற்றும் சமூக கழிவறைகள் உள்ளன. காந்திபுரம், உக்கடம், சிங்காநல்லூர், சாய்பாபாகோயில் பஸ் ஸ்டாண்டுகள் துவங்கி, வார்டு வாரியாக உள்ள எந்த கழிவறையிலும் பராமரிப்பில்லை.
கழிப்பறை பராமரிப்புக்கான அனுமதி, டெண்டர் நடைமுறை முடிந்துயும் ஒர்க் ஆர்டர் வழங்காததால் வேலை துவங்கவில்லை. இதனால் கழிப்பறைகளில் துர்நாற்றம் தொடர்கிறது.
நகராட்சி நிர்வாகத்துறை முதல்வர் விஜயின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. மக்களின் அத்தியாவசிய தேவையில் குறை இருக்கக்கூடாது என அவர் உத்தரவிட்டும் அதிகாரிகள் மெத்தனமாகவே உள்ளனர்.
மக்கள் தினசரி பயன்படுத்தும் பூங்கா, பொதுகழிப்பறையை உடனடியாக பராமரிக்க வேண்டும். அவற்றின் முன் பராமரிக்கும் ஒப்பந்ததாரரர் பெயர், தொடர்பு எண் உள்ளிட்ட விவரங்களை குறிப்பிட வேண்டும்.
மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜாவிடம் கேட்டபோது, பூங்கா, பொதுக்கழிவறை பராமரிப்ப்புக்கான ஒர்க் ஆர்டர் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தீபாவளி பண்டிகை காரணமாக ஆட்கள் கிடைப்பதில்லை. பண்டிகை முடிந்ததும் பழுதுகள் சரிசெய்து முறையாக பராமரிக்கப்படும் என்றார்.
பண்டிகை, பண்டிகை என எதற்கெடுத்தாலும் சாக்குபோக்கு சொல்லி வந்தனர். பண்டிகையும் முடிந்து விட்டது. இனியாவது பூங்காக்களுக்கும், கழிவறைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கிறதா என பார்ப்போம்.